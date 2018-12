Gara-gara Tak Diperpanjang Kontraknya, Boyband Wanna One Resmi Bubar Akhir Tahun Ini

Boyband Wanna One

BANGKAPOS.COM - Salah satu boyband asal Korea Selatan, Wanna One, yang sedang naik daun memutuskan untuk menghentikan karir boyabnd mereka di umur yang masih amat muda.

Boyband yang berisikan 11 orang pria muda ini memulai debut pada ertengahan tahun 2017 lalu.

Sebelumnya banyak rumor beredar mengatakan bahwa kontrak Wanna One akan diperpanjang.

Namun baru-baru ini agensi grup tersebut, Swing Entertainment mengumumkan jika Wanna One akan bubar pada akhir Desember ini.

Selain itu, Swing menegaskan jika Wanna One tidak akan memperpanjang kontrak mereka.

Akan tetapi, Swing Entertainment akan tetap mengurus promosi konser Wanna One hingga Januari 2019.

"Halo ini Swing Entertainment. Kami menulis pernyataan ini untuk mengumumkan bahwa Wanna One akan mengakhiri kontrak pada 31 Desember 2018.

Setelah kontrak berakhir, kita tetap akan mengurusi kegiatan Wanna One yang telah dijadwalkan sebelumnya seperti acara penghargaan dan ditutup dengan konser final pada Januari nanti," tulis pihak agensi seperti dilansir dari soompi.com.

"Kami berterima kasih kepada 11 member Wanna One yang telah menunjukkan hal terbaik selama satu tahun terakhir dari Agustus 2017 hingga saat ini," lanjut mereka.

"Kami juga berterima kasih kepada para penggemar yang telah mencintai Wanna One dan kami meminta dukungan untuk para member yang akan melakukan masa promosi serta memulai perjalanan karir baru mereka. Terima kasih," tutup mereka. (BANGKAPOS.COM/Putrie Agusti Saleha)