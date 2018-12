Akhir Tahun, PT AP II Bandara Depati Amir Salurkan Dana Kemitraan Tahap IV

BANGKAPOS. COM, BANGKA-- PT Angkasa Pura II Bandara Depati Amir menyalurkan dana program kemitraan tahap IV tahun 2018.

Penyaluran dilakukan langsung Chuanda Executive General Manager PT AP II Bandara Depati Amir, berlangsung, Kamis (20/12) di Ruang Rapat Kantor Bandara di Kecamatan Pangkalanbaru Bangka Tengah.

Adapun penyaluran program dana kemitraan sebesar Rp 230.000.000 kepada 8 orang mitra binaan UMKM.

Dijelaskan Chuanda untuk total penyaluran dari tahun 2009 sampai dengan 2018 sebesar Rp 6.513.000.000 kepada 352 orang mitra binaan.

"Penyaluran ini merupakan penyaluran dana program kemitraan tahap IV tahun 2018 kepada UMKM agar dapat lebih tangguh dapat mandiri," ungkap Chuanda.

Dikemukakan Chuanda untuk penyaluran dana kemitraan ini merupakan salah satu tanggung jawab sosial PT AP II Bandara Depati Amir untuk masyarakat yang berada disekitar Bandara.

Harapan Chuanda agar para UMKM dapat mengembangkan usahanya lebih baik lagi.

Disisilain Assistant Manager of Community Development, Meta Yuristina mengemukakan selama ini ada beberapa proposal yang masuk.

Namun tidak semua dapat diakomodir karena keterbatasan dana, dan mudah-mudahan kedepannya akan dapat terealisasikan.

Ditambahkan Meta bahwa pengembalian dana program kemitraan di Bandara Depati Amir cukup baik.

Meta berharap kepada mitra binaan agar dapat membayar angsuran tepat waktu karena ini merupakan dana bergulir.

Kegiatan dibuka EGM PT AP II Chuanda dihadiri perwakilan PTBank BRI, Ryan Prisela, Plt Manager of Finance and Human Resources, Haryanto,

Assistant Manager of Community Development, Meta Yuristina serta koordinator PKBL Andrian Wahyudi. (*)