Miss Universe Catriona Gray Ternyata Sudah Punya Kekasih, Sosok Ganteng dan Gagah

BANGKAPOS.COM - Nama Catriona Gray semakin menggema setelah terpilihnya ia menjadi pemenang mahkota Miss Universe 2018 yang dilaksanakan di Bangkok, Thailand beberapa hari lalu.

Catriona yang merupakan perwakilan dari Filipina menjadi perwakilan Filipina yang ke empat yang berhasil membawa pulang gelar ratu sejagad tersebut. Ia mengatakan bahwa gelar tersebut ia dapatkan berkat dukungan dari keluarga dan timnya yang sudah bekerja keras.

Namun, ternyata selain keluarga, ada satu sosok yang selalu mendukung dirinya dalam segala situasi.

Sosok tersebut, tak lain adalah kekasihnya yang bernama Clint Bondad. Pria keturunan Filipina dan Jerman ini telah menjalin hubungan dengan Catriona sejak 6 tahun belakangan ini.

Dilansir dari asiaone.com, sebelum penganugerahan gelar Miss Universe 2018, lelaki berwajah tampan dan bertubuh atletis ini memosting kata-kata di akun instagramnya yang menunjukkan bentuk supportnya kepada sang kekasih.

"Sejak hari pertama aku bertemu denganmu di Baguio didalam lift yang kecil, pada saat kita masih kanak-kanak, aku tahu kalau kamu berbeda. Kamu seperti tak tersentuh. Aku seperti menemukan sosok yang spesifik tapi aku tak tahu itu siapa. Aku tak pernah menemukan wanita yang lebih cerdas dari kamu dalam hidupku," ucap pria yang juga seorang aktor dan model ini.

Ketika malam pemilihan Miss Universe pun Clint menyempatkan dirinya untuk datang menyaksikan langsung sang kekasih meraih mahkota tersebut.

Ia bahkan mengunggah video di akun instagramnya saat-saat ketika Steve Harvey mengumumkan siapa Miss Universe 2018. Terdengar Clint berteriak dengan keras bahwa Catriona adalah pemenangnya.

"The stunning lady in red, common, common, say it,say it! you know it! (Wanita cantik dengan gaun merah, ayo, ayo katakan! katakan! Kamu tahu (dialah pemenangnya," teriak Clint.

Dan benar saja, ketika Steve Harvey menyebutkan nama Filipina, ia sontak berteriak kegirangan dan melompat-lompat dari tempat duduknya.

"Saya sungguh tidak mengambil video apapun sampai ke momen final, karena saya tahu, saya tidak akan memerlukan hal tersebut. Saya tidak akan menuliskan apapun di caption ini, biarkan video ini yang berbicara," tulis Clint.

(BANGKAPOS.COM/Putrie Agusti Saleha)