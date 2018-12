Video Clip Ddu-du ddu-du Milik Blackpink Jadi Yang Paling Populer di Youtube di Tahun 2018

BANGKAPOS.COM - Kiprah girlband asal Korea Selatan di dunia musik memang sudah tidak perlu dipertanyakan lagi.

Girlband yang memulai debut karir mereka sejak tahun 2016 lalu itu, kini bahkan telah menjadi brand ambassador untuk beberapa merek-merek terkenal dan e-commerce besar.

Girlband yang beranggotakan Jennie, Rose, Lisa dan Jisoo ini semakin menanjak sejak video clip Ddu du ddu du dirilis.

Bahkan hingga saat ini video yang dirilis sejak 15 juni 2018 ini sudah ditonton sebanyak 556 juta kali.

Berdasarkan data yang dikumpulkan dari 24 November 2017-23 November 2018 oleh YouTube, Video musik BLACKPINK 'DDU-DU DDU-DU' menjadi video yang paling populer di tahun 2018 ini.

YouTube juga menyatakan bahwa sekitar 85 persen penontonnya rata-rata berasal dari luar Korea Selatan.

Itu berarti kehadiran grup Korea sudah mendunia dan juga diterima secara global.

Sementara itu, di bawah BLACKPINK ada BTS yang menempati tiga posisi teratas dengan video musik Fake Love, MIC Drop (Steve Aoki Remix), dan IDOL. Kemudian diikuti Momoland yang menempati posisi kelima dengan video musik BBoom BBoom.

Selain itu, girlband TWICE pun turut mengisi tiga posisi di daftar 10 teratas dengan video musik Heart Shaker di posisi ke-6, What Is Love? di posisi ke-7, dan Dance the Night Away di posisi ke-10.

(BANGKAPOS.COM/Putrie Agusti Saleha)