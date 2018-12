Sebentar Lagi Natal, Ini 10 Kata Bijak yang Bagus Buat Status WhatsApp, Instagram & Facebook

BANGKAPOS.COM - Memasuki akhir tahun, tandanya Natal sudah di depan mata.

Ingatlah untuk menyebarkan keceriaan Natal dengan semua orang di sekitarmu.

Jika jarak menjadi alasan untukmu tak bisa memberikan pelukan untuk orang terkasih, cobalah untuk mengungkapkannya melalui kata-kata.

Dilansir dari YourTango, berikut ini 10 kata bijak tentang natal yang cocok untuk update status WhatsApp, Instagram dan Facebook kamu.

1. "The magic of Christmas never ends and its greatest of gifts are family and friends." — Unknown

(Keajaiban Natal tidak pernah berakhir dan hadiah terbesarnya adalah keluarga dan teman.)

Unknown (YourTango)

2. "Winter is the time for comfort, for good food and warmth, for the touch of a friendly hand and for a talk beside the fire: it is a time for home." — Edith Sitwell

(Musim dingin adalah waktu untuk kenyamanan, untuk makanan dan kehangatan yang baik, untuk sentuhan tangan yang ramah dan untuk berbicara di samping api: ini adalah waktu untuk pulang.)

Edith Sitwell (YourTango)

3. "The best way to spread Christmas cheer is singing loud for all to hear!" — Buddy the Elf

(Cara terbaik untuk menyebarkan keceriaan Natal adalah bernyanyi keras untuk didengar semua orang!)

Buddy the Elf (YourTanggo)

4. "The best of all gifts around any Christmas tree is the presence of a happy family all wrapped up in each other." — Burton Hillis