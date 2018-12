Baru Juga Nikah, Nur Khamid dan Alexandria Harus LDR-an Lagi , Ternyata Dia Bukan Istri Idaman

NUR KHAMID laki-laki yang dikenal berasal dari Muntilan memang sedang viral lantaran telah nikahi bule cantik bernama Polly Alexandria Robinson asal Inggris.

Nur Khamid berkenalan dengan Polly Alexandria Robinson ketika sedang berada di pantai.

Saat itu Nur Khamid sedang bekerja sebagai pelatih selancar sedangkan Polly Alexandria Robinson sedang berjemur.

Nur Khamid pun ajak Polly Alexandria Robinson berkenalan, namun awal usahanya tidak digubris Polly.

Tidak menyerah, Nur Khamid pun kembali memperkenalkan dirinya di depan Polly Alexandria Robinson akhirnya mereka pun ngobrol hingga jatuh cinta.

Dalam acara Brownis, Polly Alexandria Robinson mengaku telah berhubungan dengan Nur Khamid selama 1,5 tahun.

Lantaran cocok, pada tanggal 16 Desember 2018 mereka pun melangsungkan pernikahan secara agama di kampung Nur Khamid di Dusun Gaten, Desa Ketunggeng, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

Sayangnya baru menikah Polly Alexandria Robinson berencana meninggalkan suaminya itu ke Inggris.

"I have to go back," kata Polly kepada Ivan Gunawan.

Sedangkan Nur Khamid rencananya akan ke Inggris bulan ini namun lantaran ada pekerjaan di Bali, niatnya akan ke Inggris pun dibatalkan.

//

"Sebenarnya Bulan Desember ini mau ke England, cuma aku 'tabrakan' sama apa yang aku kerjakan di Bali jadi aku cancel, jadi kalau nggak summer depan jatohnya next year," ucap Nur Khamid.

Ternyata selama berpacaran mereka sudah terbiasa dengan hubungan jarak jauh atau LDR loh.

Lantaran saat itu Polly Alexandria Robinson masih harus menyelesaikan sekolahnya di Inggris

Namun, sesekali Polly Alexandria Robinson berkunjung ke Bali untuk bertemu sang kekasih.

Nur Khamid pun meminta izin kepada ibunda Polly Alexandria Robinson untuk menikahi anaknya melalui video call loh.

Pihak keluarga Polly Alexandria Robinson pun menerima lamaran Nur Khamid.

Sebelumnya, pasangan ini viral setelah foto Nur Khamid dan istrinya tersebar di media sosial.

Paras Polly Alexandria Robinson yang cantik salah satu hal yang membuat banyak orang penasaran sosok pasangan ini.

Kisah Nur Khamid dan Polly Alexandria Robinson membuktikan bahwa cinta tak pandang latar belakang ya. (*)

Artikel ini pernah tayang di Nakita.id dengan judul Aduh! Baru Saja Nikah Nur Khamid Akan Ditinggal Istrinya Bulenya!