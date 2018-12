PT Timah Ajak Siswa Belitung dan Beltim Geluti Bisnis Digital

Kegiatan PT Timah Tbk ITPreneurship Goes to Schools di SMKN 1 Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, belum lama ini.

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- PT Timah Tbk melalui Program PT Timah ITPreneurship Goes To Schools menyambangi beberapa SMA dan SMK di Kabupaten Belitung dan Belitung Timur.

Kegiatan yang digelar pada Desember 2018 ini untuk mengkampanyekan kewirausahaan di bidang teknologi dan informasi kepada generasi muda Belitung dan Belitung Timur.

Erdiansyah selaku pembicara mengungkapkan besarnya peluang untuk menjadi wirausaha muda dengan memanfaatkan beberapa media sosial seperti Facebook, Instagram dan Whatsapp.

Menurutnya bisnis ini sama halnya juga dengan memanfaatkan beberapa market place seperti bukalapak, tokopedia, alibaba dan lain-lain.

"Beberapa siswa SMA dan SMK di Bangka sudah mulai ada yang menghasilkan. Mulai dari ratusan ribu hingga puluhan juta perbulan dari jualan online," ungkap Erdiansyah dalam rilis panitia acara kepada Bangkapos.com, Senin (24/12/2018).

Ia menambahkan, kegiatan PT Timah ITPreneurship Goes To Schools ini adalah starting poin untuk menerjuni bisnis digital.

"Selanjutnya para siswa yang berminat untuk terjun lebih dalam akan difasilitasi untuk bergabung di Komunitas IT Bangka Belitung," sebutnya.

Noviansyah dari relawan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) menyatakan bahwa Komunitas TIK Bangka Belitung siap untuk membantu dan membimbing para siswa Belitung dan Belitung Timur yang hendak terjun di bisnis dengan memanfaatkan berbagai platform digital seperti media sosial dan market place digital.

“Komunitas kami siap membantu, kami juga memiliki grup whatsapp yang beranggotakan pakar bisnis online Bangka Belitung yang Insya Allah siap membantu pengembangan Tekhnopreneurship di Bangka Belitung,”ucapnya.

AB Yusman yang juga menjadi narasumber pada kegiatan ini mengungkapkan cara jitu untuk mengatasi berbagai mental block (penghalang mental) agar sukses, seperti penyakit pesimis, penyakit takut, penyakit tidak percaya diri dengan memperkenalkan the power of dream, the power of kepepet, the power of doa & the power of mikirin orang lain.

Terpisah Haryanto Kepala Sekolah SMAN 1 Tanjungpandan Belitung sangat mengapresiasi kegiatan ini dan berharap ke depan dapat terus berlanjut.

“Ide kegiatan PT Timah ITPreneurship Goes To Schools dari PT Timah ini luar biasa. Apalagi para siswa kami dapat dibimbing dalam komunitas IT pasca kegiatan ini," imbuhnya. (*)