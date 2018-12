Ucapan Selamat Natal Penuh Makna 25 Desember 2018, Cocok untuk Whatsapp

BANGKAPOS.COM - Ucapan Selamat Natal yang Penuh Makna di 25 Desember 2018, Cocok untuk Whatsapp dan aplikasi messengger lainnya.

Natal jatuh pada Selasa tanggal 25 Desember 2018. Umat Kristen akan merayakan kebaktian pada malam hari tanggal 24 Desember dan kebaktian pagi tanggal 25 Desember.

Momen Natal jadi upaya melekatkan serta menjaga kehangatan bersama keluarga, mereka yang merayakannya akan berkumpul bersama keluarga dan menghabiskan waktu bersama.

Peringatan Hari Natal merupakan momen yang paling ditunggu-tunggu oleh umat Nasrani guna merayakan hari kelahiran Yesus Kristus.

Salah satu budaya pada saat hari Natal adalah mengucapkan selamat natal kepada saudara, keluarga, teman, atau kenalan lainnya.

Berikut Kata Mutiara Ucapan Selamat Natal yang dikutip Tribunjogja.com dari hageuy.com:

“Kasih Tuhan Yesus tidak lekang oleh panas, tidak lapuk oleh hujan. Karena itu mari kita balas dengan mempersembahkan hidup kepadaNya. Selamat Natal. Semoga damai &

kasih natal beserta kita semua.”

“Mari kita menjadi pembawa cinta kasih, damai dan terang bagi dunia. Selamat Hari Natal, semoga kehidupan kita dan keluarga selalu dipenuhi dengan cinta dan damai-

Nya.”

“Natal membawa Damai, sukacita, pengharapan, dan berkat yang berkelimpahan, slalu menyertai keluarga dan pekerjaan kita sekalian. Selamat natal.”

“Syahdunya malam penuh gemintang, diiringi nyanyian puji-pujian, wahai sahabatku, ku ucapkan selamat natal untuk kalian semua.”

“Semoga Terang Natal akan tinggal di Hati kita dan menjadi terang bagi keluarga, serta sesama. Selamat Natal.”

“Menyongsong masa depan dengan semangat, meraih kedamaian di hari kudus ini, selamat natal dan tahun baru for you all.”

“Iman membuat semua hal yang mungkin. Harapan membuat semua hal bekerja. Cinta membuat segala sesuatu menjadi indah. Semoga kita memiliki ketiganya untuk natal tahun

ini.”

“Bahagia di hati, saat dengar lonceng berdentang tanda hari Natal telah tiba. Gloria in exelcis Deo! Damai di bumi, damai di hati. Merry Merry Christmas.”

“Desiran hujan turun menyapa, kedamaian telah datang, puji kepada Sang kristus atas limpahan kasihnya untuk kita semua, selamat natal dan tahun baru.”

“Kehidupan penuh dengan lika-liku. Dengan iman dan harapan, tidak ada yang tidak mungkin. Tetap percaya, berbuat baiklah, dan bersinarlah. Selamat Natal.”

“Natal adalah saatnya berbagi hati dengan cinta dan kasih sayang. Natal adalah saat memberi dan menerima berkat.

Saatnya kita berbahagia, karena penyelamat kita sudah lahir. Selamat Natal.”

Perayaan Natal 2018 dan Tahun Baru 2019 (MPowerLives.com)

Kartu Ucapan Natal 2018

Ucapan tersebut dapat dikirim melalui pesan singkat seperti sms, bbm ataupun whatsapp.

Berikut kartu ucapan natal 2018 yang penuh makna religius:

Buka HATI ada damai. Buka MATA ada terang. Buka KASIH ada sukacita. Buka SMS ada ucapan SELAMAT HARI NATAL 2010. TUHAN BESERTA KITA

Hari ini tanggal 24 desember esok adalah tanggal 25 desember waktu terasa sangat cepat dan saya ingin mengatakan Selamat Natal untuk kamu..

Semoga Terang Natal akan tinggal di Hati kita dan menjadi terang bagi keluarga. Serta sesama. Selamat Natal.. GBU

Hari ini kesempatan sangat bagus untuk berdoa, untuk peduli, untuk cinta, untuk senyum dan mengatakan selamat natal JBu.

SelaMet Natal. Moga2 kebangkitanNya semakin menumbuhkan iman dalam diri kita semua.

Selamat Bahagia Natal 2010, Semoga Damai Natal menyertai seluruh umat dan kebahagiaan senantiasa dirasakan karena Tuhan telah hadir dan menyapa kita.

Ditepi palungan-Mu ya Tuhan kami bertelut

Menyatu dengan para gembala

Kami sering menyerah pada roh ketakutan

kami takut suarakan Kebenaran

kami takut hadirkan Kasih-Mu didunia

kami takut kurus bila menempuh jalan lurus

Merry Christmas yah..! :)

Ane punya kabar, ada baby usia 2000th lebih. Kasian banget lo, lahir kagak di RS bersalin, eh di kandang yang bau punya domba. Tapi Dia emang sengaja kagak mau lahir

di RS bersalin.. Dia pengin banget lahir di hati kita.. Happy birthday, Jesus! Merry Christmas and Happy New Year GBU

Selamat hari natal n tahun baru. Semoga rahmat dan damai Bayi Natal dilimpahkan di tengah keluarga, karya dan dalam pelayanan. Merry christmas, may Jesus always with U

& family.

Bapa tlah brikan PutraNya untuk kita. Smoga damai n kebahagiaan slalu menyertai kita semua.. Merry CHristmas.. GOD LOVES U.

Met natal. Moga2 terangNya memberkatimu dg buah hatimu tersayang. celebrate.. celebrate.. CHRISTMAS.. Luph n peace be in your heart, dat�z where CHRIST lives.

Kasih TUHAN YESUS tidak lekang oleh panas, tidak lapuk oleh hujan, karena itu mari kita balas dg mempersembahkan hidup kepadaNya. Merry XMas & happy new year.

Mug yang Bisa Dicetaki Ucapan Natal (net)

Natal adalah bukti kasih Allah kepada kita.

Sudahkah kita menerima kasih dan keselamatan yang disediakan Yesus?

Salam natal saudaraku.

Merry christmas to you and family.

Tuhan murah hati selalu memberi.

Pagi ini indah, seperti juga kemarin dan esok.

Syukur kepada Allah!

Sebuah cahya akan datang utk $tiap kegelapn, $buah rncn akan muncul u/ $tiap hr esok, $buah jLn kluar akan ditemukan u/ $tiapmslh. Slmt Natal 2018 n thn bru 2019

Alangkah indahnya Natal yang bisa kita rasakan sepanjang masa. Damai sejahtera yang telah Dia pancarkan untuk umatNya, mengubahkan kita menjadi semakin sempurna dalam

Dia. Selamat Natal 2018 dan selamat menyongsong Tahun baru 2019. Tuhan memberkati.

ingin Q jabat tangan kalian semua tapi apalah daya jarak memisahkan kita.moga-moga damai natal di tahun nich selalu menyertai kita sekalian . met natal n tahun baru

2011

SeLaMat Hari NaTaL 25 DeseMbeR 2018 & TahuN BarU 01 Januari 2019 SeMoga NaTaL YanG KiTa RayaKaN TaKKaN PerNaH KeHiLaNgaN MaKnA SeMoga DaLaM KeSibUkaN, KiTa MasiH InGaT BerDoa PaDa_NYA. DaN SeMoGa MasiH BanYaK WaKtu KitA uNtuK MenYenTuH HaTi SeSaMa KitA DenGaN KaSiH,,,

Klo Perancis: Joyeux Noel. Klo Yunani: Kala Christouyenna. Klo Jepang: Shinnen Omedetou. Klo Italia: Buone Feste Natalizie. Klo Aq: MerryX'mas Plendh.. May d peace n

happiness of Christmas always b with u n ur famz.. GBU.. nb: better almost late than not at all, right? Hohoho...

