Belum Sebulan Dinikahi, Bule Cantik Istri Nur Khamid Pulang ke Inggris dan Tulis Kata-kata Ini

BANGKAPOS.COM - Pernikahan antara Bule asal Inggris, Polly Alexandria Robinson asal Inggris dengan pria Indonesia asal

Muntilan, Jawa Tengah Nur Khamid menjadi viral di media sosial beberapa waktu lalu.

Belum ada satu bulan pernikahan tersebut berlangsung, kini Polly berniat untuk meninggalkan suaminya, Senin (23/12/2018).

Dilansir dari Instagram Polly, pollyddsocks, ia berpamitan untuk kembali ke negaranya.

Pria Muntilan Nikahi Bule Inggris (Tribun-Video.com)

Kisah cinta dari Nur Khamid, pemuda berusia 26 tahun, asal Dusun Gaten, Desa Ketunggeng, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, dengan Polly Alexandrea Robinson, gadis cantik berusia 21 tahun, warga negara asing asal Manchester, Inggris. (Istimewa/Tribunjogja.com)

Tujuannya kembali ke Inggris ialah untuk melanjutkan kembali kuliahnya di tahun terakhir.

Ia juga menuliskan dirinya mencintai Nur Khamid.

Dalam captionnya ia juga berkata akan kembali ke Indonesia pada tahun 2019.

Baca: Foto Ini Isyaratkan Syahrini dan Reino Barack Lagi Liburan Bareng di Jepang, Tapi Tiba-tiba Dihapus

Baca: Pernah Pakai Kosmetik Ilegal, Begini Kondisi Dagu Via Vallen yang Ditumbuhi Jerawat, Ya Allah

"You know it’s true love when, no matter how far the distance is, he can still make you smile.

I am so grateful for every moment spent with you, and I’m proud to return to England to finish my final year of university knowing

it will help to create something beautiful in our future. I love you my husband.

Thankyou Indonesia, you have become part of our journey and we will continue to update you, See you in 2019!.