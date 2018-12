Deretan Lagu Personel BTS Ini Dijamin Bikin Hari Natal Kamu Semakin Menyenangkan

BANGKAPOS.COM - Hari Natal menjadi hari paling dinanti umat Kristiani untuk merayakan kelahiran Yesus Kristus.

Menyambut Hari Natal, Selasa (25/12/2018) besok, Tribunnews menyajikan deretan lagu BTS yang cocok didengarkan untuk momen seperti ini.

Suara manis masing-masing personel BTS dijamin akan membuat Hari Natal mu semakin seru dan menyenangkan.

Simak deretan lagu BTS yang cocok didengarkan saat Hari Natal, lengkap dengan lirik.

1. BTS (A Typical Trainee's Christmas)

Last Christmat I gave you my heart

But the very next day you gave it away

This year to save me from tears

I’ll give it to someone special

3nyeonjeonbuteo sajangnimeun musimhasyeossgo

Namdeul da haneun hoesik han beon han jeok eopseossjyo

Bakkeun chukje bunwigi

Urin namja yeoreosiseo gundae bunwigi

Olhaedo tto hollo yeonseup animyeon bangguseok

Gutaeyeo mwol haedo an saenggyeoyo urin sollo

Inde urin sajangnim sollodaecheop

Gateun geon an baraeyo wonhaneun geon hoesik han beon

Dojeohi chameul su eopseo ijen simhage oerowoseo

12worui hangaunde beolsseo ipsuri teosseo

Yojeum majchwobon jeokdo eopsneunde tte beorilkka

Yeojachingudo debwido jigeumeun neomu meonikka

Ha aidoldo gyeolhonhaneun pane

Namnyeoyeonseupsaengbudongseok? ige marina dwae

Sarangeul moshaneunde eojji sarang gasareul sseo

Jigeumirado yeonaereul gwonjanghaebogesseo naramyeon deo

(oraeyo)hoesaeseon yeonseupharaeyo

(olhaedo)yeonseubeuro nareul jisaessjyo

(uneyo)ajikdo nan yeonseupsaenginde

Naenyeonen kkok debwihallae

Yeogi ttongttongttong hey jeogi ttongttongttong

Igeon nuni aniyeo ttongttongttong!

Jeogeot jom bwa haneureseo hayan ttongi naeryeowa

Haneunimdo cham museun maeneoga eopseo maeneoga

Nae motaesollo chingu yeongsudo sollodaecheobeul ganeunde

Nado geu nareun jom swigo nunsaram sonirado jabeullae

Hoesado sajangnimdo modu da miwo

Nado eommaga bogosipeo

Dagaoneun dubeonjjae keuriseumaseu, jaknyeonen mwol haesseossneunji gieokdo an na

Geu jeongdoro jaemieopseossdeon ginyeomireul bonaesseossdeon na

Nae ireumeun jeonjeonggugi geurigo dareun ireumeun maknae

Geureohdamyeon aegyoreul buryeoyaji jung3dapge

Sajangnim dangsineun bikhiteureul jikineun gajangnim

Gwajangnim, chajangnimdo jibeseo swisindadeondi

(Oh my god!) na mot nolmyeon jinjja mak ureo

An doemyeon hoesa chajaga mun apeseo ttak kkulheo