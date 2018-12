Ifan Seventeen: Sayang, Allah Mempertemukan Kita, Allah Pula yang Memisahkan Kita

BANGKAPOS.COM - Penantian Seventeen'>Ifan Seventeen setelah dua hari mencari sang istri berakhir.

Belum lepas kesedihan mendalam usai ditinggal ketiga personel Seventeen lainnya, kini Dylan Sahara sang istri juga dinyatakan meninggal dunia.

Ifan harus merelakan Dylan Sahara yang ditemukan sudah tak bernyawa diterjang tsunami Banten yang terjadi pada Sabtu (22/12/2018).

Dikutip dari Grid.ID Senin (24/12/2018), jenazah Dylan Sahara ditemukan di sebuah rumah sakit pasca bencana tsunami Banten.

Setelah mendengar hal tersebut, Seventeen'>Ifan Seventeen bersama keluarga yang berada di Pandeglang, Banten langsung membersihkan dan mengafankan jenazah Dylan Sahara untuk siap dimakamkan.

Lebih lanjut menurut, Achong saat dihubungi tim Grid.ID pada Senin (24/12/2018), Dylan Sahara akan dimakamkan di Ponorogo, Jawa Timur yang merupakan kediaman Dylan.

"(Ponorogo) Kediaman keluarga Dylan," kata Achong.

Rencananya, jenazah Dylan Sahara akan diberangkatkan bersama jasad Andi Seventeen yang sudah teridentifikasi lebih dahulu.

"Kita berangkatkan bersama ke bandara," ucapnya.

Atas kabar duka ini, melalui laman Instagram pribadinya Ifan menuliskan untaian kalimat romantis seakan menjadi pesan terakhir yang bisa disampaikannya kepada sang istri.

Bahkan postingan yang sama juga terunggah di akun sang istri, @dylan_sahara.

Selain meminta keikhlasan para warganet, Ifan juga menyebutkan bagaimana selama ini sang istri memperlakukannya dengan sangat baik.

Begini tulisan selengkapnya:

"Istriku memang bukan manusia yang sempurna, begitupun aku.

Tapi dia ga pernah berhenti buat terus terus menjadi istri yang baik, i know you have tried your best and it’s not easy for you, but you did it baby.

Dan buatku memang dia adalah istri terbaik yang mungkin diberikan Allah buatku, I couldn’t ask for more ya Allah

Mewakili istriku aku memohon maaf sebesar2nya kepada teman, sahabat, keluarga, saudara atau siapapun yang pernah mengenal Dylan.

Mohon diikhlaskan jikalau ada kata atau perbuatan yang kurang berkenan



Sayang, Allah mempertemukan kita, Allah pula yang memisahkan kita.

Doain suamimu agar menjadi suami yang sholeh, biar aku bisa menuntut hak ku buat berpasangan denganmu di akhirat nanti untuk selamanya.

Cuma Allah yang tau seberapa besar apa yang aku rasain ke kamu sayang

I love you @dylan_sahara," tulis Ifan dalam postinganya pada Selasa (25/12/2018) sekitar 30 menit yang lalu.

Baru saja diunggah postingan tersebut sudah diserbu oleh kesedihan dan dukungan dari warganet yang dituangkan melalui kolom komentar.

Para netizen berusaha menguatkan Ifan dengan berbagai kata maupun kalimat.

