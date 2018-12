Foto-foto Kenangan Ifan dan Dylan Ada di Handphone yang Tersapu Tsunami, Lihat Video Romantis Mereka

BANGKAPOS.COM -- Dylan Sahara mediang istri Iran Seventeen telah dikebumikan. Ia meninggalkan suami yang sangat mencintainya.

Sehari setelah dikebumikan, Ifan memposing kenangan romantis tentang istrinya.

Ifan mengungkapkan dirinya mengenang jika sosok istrinya kadang menyebalkan, karena sering meminta foto.

Namun tak banyak foto yang ia simpan, karena handphone miliknya dan Dylan hilang tersapu tsunami.

"Dulu sebel banget rasanya waktu Dylan upload foto ini di ig story dia, ternyata sekarang foto ini jadi foto dengan moment yang spesial walaupun masih ada nyebelinnya sdikit



Sebagai cewe istriku suka banget foto, selfie atau foto berdua pasti kalo dia minta selalu maksa, cuma buat cari foto yang OKE she’s willing to do 20 kali foto padahal cuma satu gaya



Btw hpku kan hilang karna sunami, hp Dylan pun hanyut kebawa air, minta tolong buat temen2 kita yang punya foto ada Dylannya, please send it to me through DM

Soalnya sedih banget cuma punya foto dia sedikit, makasih," tulis Ifan.

Di youtube, sejumlah akun memposting bagaimana romantisnya kisah cinta Ifan Seventeen dan Dylan.

Seperti yang dilakukan channel akun youtube, Qorcobain, beberapa waktu lalu.

Ia memposting kompilasi video dan foto kemesraan Ifan dan Dylan.

Mulai dari ketika mereka menikah, bulan madu dan berliburan.

Dari video itu, Ifan dan Dylan menunjukkan kemesraan mereka.