Istri Petra Sihombing Lahirkan Anak Pertama Mereka Bertepatan dengan Hari Natal

BANGKAPOS.COM - Petra Sihombing yang merupakan penyanyi dari lagu 'Mine' yang sempat menduduki tangga-tangga lagu

pada awal rilisnya itu telah dikaruniai putra pertamanya.

Dari unggahan instagramnya, ia mengabarkan bahwa putra pertamanya tersebut lahir bertepatan dengan hari Natal 2018

kemarin.

Dalam postingannya tersebut, pria yang menikahi istrinya, Aquila Firrina, pada tanggal 23 Maret 2018 ini, menyebut anaknya

tersebut sebagai 'bakpau natal'.

Dari unggahannya, memang terlihat anaknya tersebut memiliki pipi yang imut dan chubby.

Sang istri juga menyebutkan bahwa anak mereka tersebut diberi nama Kiko yang berarti 'tree child'.

Aquila juga menjelaskan bahwa ia dan suami memutuskan untuk menjalani persalinan yang alami di rumah mereka sendiri.

"Welcome to our first “Bakpao” son, Kiko. We decided to bring him into this world using natural home birth. The name Kiko