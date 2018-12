Hasil Akhir Klasemen Liga Inggris Pekan 19, Liverpool, Manchester United & Tottenham Menang

BANGKAPOS.COM - Hasil Akhir dan Klasemen liga Inggris yang tengah memasuki pekan 19.

Hasil Akhir dan Klasemen Liga Inggris dalam pekan 19 yang menyajikan pertandingan dengan beberapa tim seperti Liverpool, Manchester United dan Tottenham Hotspur yang berpesta gol.

Pada pekan 19 tersebut skuat Liverpool vs Newcastle, Sementara Manchester United vs Huddersfield Town dan Tottenham Hotspur vs Bournemouth.

Sementara beberapa tim elite seperti Manchester City justru harus menelan kekalahan.

Sementera Arsenal harus bermain imbang dengan skor 1-1 saat berhadapan dengan Brighton.

Dan Chelsea yang bermain menang tipis saat bertandang ke Watford.

Gol Liverpool dicetak oleh Dejan Lovren pada menit ke 11.

Permainan apiknya mampu menghasilkan gol, skor kdudukan sementara 1-0 Untuk Liverpool.

Pada babak kedua justru Moh Salah yang mendapat tendangan pinalti.

Sang bintang Moh Salah tentu tak ingin menyianyiakan kesempatan itu.