Ifan Ceritakan Jenazah Dylan Sahara Ditemukan di Ruangan Penyedot Air yang Tertumpuk Material

BANGKAPOS.COM - Duka tentunya masih dirasakan Ifan Seventeen pasca tsunami Banten yang terjadi pada Sabtu malam (22/12/2018).

Selain kehilangan tiga personel grup Seventeen, Ifan juga kehilangan istri tercintanya Dylan Sahara.

Kini almarhumah Dylan Sahara sudah dimakamkan di kelurahan Paju, Ponorogo, Jawa Timur.

Seperti yang diketahui, setelah melakukan pencarian selama dua hari, jasad Dylan Sahara baru ditemukan.

Sebelumnya sempat beredar kabar pula bahwa ada seseorang yang menemukan Dylan dalam kondisi selamat.

Ifan pun sempat kesal dengan infromasi simpang siur tersebut.

"Yang bikin berat banyak isu kalo istri tuh sudah ditemukan, up and down, bela-belain datang tiba-tiba bukan.

Ya mungkin maksud mereka mau membantu ya, saya berterimakasih," ungkap Ifan ketika wawancara bersama TV One, Selasa (25/12/2018).

Pilu, jasad Dylan Sahara akhirnya ditemukan dalam sebuah ruangan penyedot air yang selama ini disebut gorong-gorong dekat dari panggung tempat dimana grup band Seventeen tampil saat itu.

Selain jasad Dylan Sahara, terdapat dua orang lagi yang ditemukan ditempat tersebut, yaitu Andi (drummer) Seventeen, dan juga satu orang lainnya.