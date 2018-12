Nikmati Tahun Baru di Pesona Bay, Tampilkan Circus New Party and Show Fun

BANGKAPOS.COM, BANGKA--Pergantian tahun menjadi momen yang banyak dirayakan oleh masyarakat, tidak terkecuali untuk tamu-tamu dari luar kota yang berkunjung ke Kota Sungailiat, Kabupaten Bangka.

Mereka ingin merayakan pergantian tahun, dengan mencari destination place yang nyaman untuk menginap, dapat menyantap makanan lezat serta menikmati acara hiburan aktraktif dan interaktif yang menarik untuk merayakan kemeriahan pergantian tahun 2018 -2019.

Untuk mengajak para tamu khususnya Guest Pesona Bay Hotel pada pergantian tahun 2018 - 2019 ini agar lebih berkesan, selalu diingat dan tak terlupakan, maka dibuat sebuah konsep unik bertajuk Circus New Party and Show Fun.

Menurut Adelia, Manager Pesona Bay Hotel, Circus New Party and Show Fun yang akan ditampilkan merupakan thematic event untuk merayakan pergantian tahun baru.

Event ini mengambil tema yang menarik dan bisa dinikmati seluruh kalangan khususnya keluarga.

"Kami ingin agar para tamu Pesona Bay Hotel dapat menikmati penyambutan pergantian tahun baru 2018-2019 dengan latar belakang circus dan game fun serta hiburan yang sangat menarik dan meriah yang dapat menggemparkan event untuk menyambut pergantian tahun," ungkap Adelia saat dikonfirmasi bangkapos.com, Jumat (28/12/2018).



Diharapkan dengan adanya program thematic event Circus New Party and Show Fun ini dapat meningkatkan minat tamu untuk menginap sambil merayakan malam pergantian tahun yang berkesan dan tidak terlupakan di Pesona Bay Hotel.

Selain itu juga pihaknya menyediakan hiburan, diantaranya paket menginap, gala dinner dengan Harga 188.000/pax, dress code event, atraksi sulap oleh Victor Magician, games, live music oleh Ade Gawe Band yang merupakan band reggae terbaik di Bangka,

Dj Party oleh Dj Kiky, dancer party oleh TGF Dancer, thematic circus, countdown screen, confetti, pesta kembang api dengan pyro, circus badut dan game fun serta circus games and zone.

"Kami juga menyediakan doorprize dengan banyak hadiah menarik diantaranya mesin cuci, kompor gas, kipas angin dan hadiah menarik lainnya," kata Adelia.

Pada malam pergantian tahun baru nanti Pesona Bay Hotel khusus menyajikan menu yang menarik yakni menu nusantara dengan all you can eat.

Untuk itu, masyarakat dapat menikmati malam Tahun Baru di Pesona Bay Hotel karena selain harga terjangkau juga bisa merayakan dengan keluarga besar dan untuk semua kalangan bisa menikmati keindahan pantai serta merayakan momen pergatian Tahun di Pesona Bay dengan sea view yang menarik

"Kami berharap masyarakat agar dapat menikmati malam Tahun Baru untuk semua kalangan di Pesona Bay Sea View Hotel dengan suasana dinner keluarga , menikmati suguhan hiburan dengan thema circus and fun," kata Adelia. (Bangkapos.com/Nurhayati)