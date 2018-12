Geram Bentuk Hidung Dian Nitami Dihina, Anjasmara Ancam Laporkan ke Polisi jika Tak Minta Maaf

BANGKAPOS.COM--Aktor Anjasmara geram melihat bentuk fisik sang istri, Dian Nitami diolok-olok oleh warganet.

Hal itu berawal dari postingan Dian Nitami di akun Instagramnya, @bu_deedee, beberapa waktu lalu.

Tampak Dian Nitami mengunggah foto dirinya yang berpose memegang payung.



Ia pun menuliskan dalam caption foto bahwa payung tidak dapat menghentikan hujan, tetapi melindungi dari hujan.

"Umbrella cannot stop the rain, but allow us to stand in the rain, confidence may not bring success, but it give power to face the challenge..," tulis Dian Nitami.

(Payung tidak bisa menghentikan hujan, tetapi memungkinkan kita berdiri di tengah hujan, kepercayaan diri mungkin tidak membawa kesuksesan, tetapi itu memberi kekuatan untuk menghadapi tantangan)

Unggahannya itu pun mendapat banyak komentar dari warganet.

Tak sedikit dari mereka memuji kecantikan ibu dua anak itu dan menilai ia awet muda.

Namun, ada salah seorang warganet justru menghina bentuk fisik Dian Nitami.

Pemilik akun Instagram @corissa.putrie menilai hidung Dian jelek dan melar.