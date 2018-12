Nonton Manchester United Vs Bournemouth Minggu Malam Jam 23.30 WIB beIN Sport via MAXStream

BANGKAPOS.COM - Live streaming pertandingan Manchester United Vs Bournemouth di Old Trafford Stadium pada Minggu 30 Desember 2018 mulai kick off pukul 23.30 WIB.

Bermain di depan publik sendiri membuat setan merah semakin percaya diri di laga Manchester United Vs Bournemouth.

Pasalnya kini Manchester United sedang dalam periode positif setelah dua kali memitik kemenangan beruntun sejak di arsiteki oleh Ole Gunnar Solskjaer.

Dengan catatan pertandingan yang semakin baik tersebut, dalam laga Manchester United Vs Bournemouth.

Maka bisa diprediksi setan merah bakal memeiliki kans bagus untuk memenangi pertandingan.

Jika saja Manchester United bisa memenangi pertandingan, bakal menjadi penutup tahun yang indah untuk setan merah.

Melansir dari berbagai sumber pada Sabtu 29 Desember 2019, Manchester United menang 5-1 di kandang Cardiff City.

Di mana saat itu merupakan penampilan pertama Ole Gunnar Solskjaer menukangi Manchester United langsung mendapatkan hasil gemilang.

Di pertandingan selanjutnya, Manchester United berhasil memukul habis Huddersfield di Old Trafford dengan skor akhir 3-1.

Pada laga itu Manchester United juga seolah membuat pemain mereka menunjukkan tampilan terbaiknya setelah sekian lama Paul Pogba tak bisa berkata banyak.