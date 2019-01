Contoh 20 Ucapan Selamat Tahun Baru 2019 dalam Bahasa Inggris dan Indonesia

BANGKAPOS.COM - Kumpulan ucapan Selamat Tahun Baru 2019 yang cocok jadi caption di media sosial kamu, seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lainnya.

Sebentar lagi tahun 2018 akan segera berganti menjadi tahun 2019, sudahkah kamu mengirimkan ucapan tahun baru untuk orang terdekat, keluarga, dan sahabat kamu ?

Kirim ucapan dan saling berbagi doa di momen pergantian tahun 2019 akan membuat momen lebih berkesan.

Berikut ini kumpulan ucapan selamat tahun baru 2019 yang dihimpun oleh Tribun Travel dari berbagai sumber.

Simak ucapan selamat tahun baru 2019 berikut ini dalam dua bahasa, yakni Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia.

Ucapan Selamat Tahun Baru 2019 dalam Bahasa Inggris

- Happy New Year 2019! May the New Year bring to us the warmth of Love!

Artinya: Selamat Tahun Baru 2019! Semoga di tahun baru ini bisa menyelimuti kita dengan penuh cinta!

- Before this year ends, I want to thank you for every goodness you’ve brought in my life. Have a blissful new year!