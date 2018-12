Kini Dapat Rp 1 M per Bulan dari YouTube, Atta Halilintar Janji Bangun Masjid Jika Raih Ini

BANGKAPOS.COM – Atta Halilintar, youtuber subscriber terbanyakan di Indonesia terang-terangan menyatakan nazarnya akan membangun masjid jika bisa meraih angka 10 juta subscriber.

Hal itu disampaikan dalam video berjudul "10 JUTA SUBS BANGUN MASJID! Amin..." itu, Atta Halilintar membukanya dengan ucapan terima kasih.

Semula, sulung dari sebelas bersaudara itu tidak menyangka channel-nya mencapai angka 8 juta lebih subscriber.

Padahal, ia memperkirakan tahun 2018 ini ia hanya mendapat 4-5 juta subscriber saja.

Jika prestasi itu berlanjut sampai 10 juta subscriber, Atta Halilintar akan menjadi YouTuber pertama di Asia Tenggara.

"Alhamdulillah, oh my God, oh Tuhan, gua enggak tahu mau ngomong apa, ini suatu hal yang luar

bisa di hidup aku, aku enggak pernah menyangka hal ini bakal terjadi," ungkap Atta Halilintar seperti kehabisan kata-kata.

Jika hal itu benar-benar terwujud, ia menyatakan janji membangun masjid kalau bisa meraih angka 10 juta subscriber.

Awalnya, Atta Halilintar tidak ingin mengumumkan apa yang akan dibangun, antara masjid atau yayasan yatim piatu, dan lain sebagainya.

Namun ternyata di media sosialnya banyak para fans saling beradu argumen dengan hater.