Luna Maya Unggah Best Nine Foto Instagramnya, Foto Ini yang Paling Banyak Disukai

BANGKAPOS.COM - Memasuki penghujung tahun 2018, para pengguna instagram ramai-ramai mengunggah kolase foto 'Best

Nine 2018' mereka.

Best Nine foto sendiri merupakan salah satu hasil kolase yang mengumpulkan sembilan foto dengan jumlah like atau suka paling

banyak.

kesembilan foto tersebur nanti akan diurutkan berdasrkan jumlah like yang didapatkan dari pengikut di akun instagram masing-

masing.

Bukan hanya ramai digunakan oleh masyarakat biasa, biasanya para artis ternama di Indonesia juga mengunggah foto kolase

tersebut di akun instagram mereka.

Salah satu artis papan Indonesia yang mengunggah hal tersebut adalah Luna Maya.

Namun ada hal yang menarik dari foto tersebut.