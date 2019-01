Ifan Seventeen Akhirnya Membalas Pertanyaan Dylan, Dirinya Tidak Akan Pernah 'Mencintai' Lagi

BANGKAPOS.COM - Masih begitu kehilangan sosok sang istri, Dylan Sahara, Ifan seventeen kembali mengenang postingan lawas dari Instagram sang istri tepat di tahun baru 2019.

Ia kembali mengunggah screenshoot dari postingan almarhumah Dylan Sahara, Selasa (1/1/2019).

Diunggah dalam format video, Ifan menambahkan musik latar dari lagu milik Lady Gaga yang berjudul I'll Never Love Again yang dinyanyikan oleh Ifan sendiri.

Ifan membahasa postingan lawasnya yang terselip pertanyaan yang dituliskan dalam bahasa Inggris pada caption.

Mendiang Dylan pernah membuat keterangan foto mempertanyakan siapa yang akan mencium Ifan saat ia tiada.

"I don't know who's gonna kiss you when i'm gone.

So i'm gonna love you now, like it's all i have," tulis Dylan Sahara.

(Aku tidak tahu siapa yang akan menciummu ketika aku tiada.

jadi aku akan mencintaimu sekarang, seperti semua yang aku miliki)

Mengenang kembali postingan itu, Seventeen'>Ifan Seventeen mengaku tidak peka terhadap postingan sang istri, sehingga tidak memberikan komentar apa pun saat itu.