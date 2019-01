Ifan Tak Sadar Postingan Dylan 1,5 Tahun Lalu Bakal Jadi Kenyataan Pahit Hidupnya Saat Ini

BANGKAPOS.COM - Ifan Seventeen kehilangan istrinya, Dylan Sahara seusai tsunami Selat Sunda pada Sabtu (22/12/2018).

Dylan Sahara mendampingi Ifan Seventeen yang saat itu manggung di sebua acara di Pantai Tanjung Lesung dengan bandnya, Seventeen.

Saat itu, Dylan Sahara bersama tiga personel Seventeen meninggal dunia tersapu tsunami.

Duka mendalam nampak dirasakan Ifan Seventeenpascatsunami Selat Sunda yang menewaskan Dylan Sahara.

Baru-baru ini, Ifan Seventeen pun nampak mengenang istrinya melalui unggahan instagram Dylan Sahara.

Pada 13 Juni 2017 atau 1,5 tahun lalu, Dylan Sahara mengunggah foto berdua dengan Ifan Seventeen dengan kalimat yang seakan menggambarkan curahan isi hatinya pada keterangan postingannya.

Ketika itu Dylan Sahara nampak menuliskan penggalan lirik lagu John Legend berjudul Love Me Now.

"I don't know who is gonna kiss yout when I am gone (Aku tidak tahu siapa yang akan menciummu ketika aku pergi).

So I am gonna love you know, like it is all I have (Jadi aku akan mencintaimu, sepertinya hanya itu yang aku miliki)." begitu tulis Dylan Sahara 1,5 tahun lalu.

Postingan Dylan Sahara 1,5 tahun lalu itu pun kembali diunggah Ifan Seventeen.