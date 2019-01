Kawanan Spesialis Pencuri Kotak Amal Digulung Satgas, Satu Ditembak Polisi

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Berakhir sudah aksi kawanan spesialis pencuri kotak amal disejumlah tempat ibadah wilayah Toboali, Kabupaten Bangka Selatan.

Sabtu (29/12/2018) kawanan spesialis pencuri kotak amal ini di gulung, Satgas tindak ungkap kasus pencurian pimpinan yang dipimpin Iptu Yandri C Akip SH, MH dan Kanit 2 Sat Reskrim Polres Basel Ipda Danang A.S.

Mereka adalah YUka Fernando (residivis) Kiki Sawal (Residivis) dan Apri Suprianto.

Ketiganya merupakan warga Toboali, Kabupaten Bangka Selatan. Bahkan Kiki satu dari tiga komplotan tersebut terpaksa dilumpuhkan karena berusaha melawan dan melarikan diri.

Dari penangkapan kawanan ini, satgas tindak ungkap kasus, mengamankan barang bukti berupa, 1 Kotak amal berwarna merah yang terbuat dari kayu.

Kotak amal tersebut ditemukan di hutan pinggir jalan bahar Toboali.

" Awalnya kami menangkap Yuka, lalu Kiki di Jl. Rawabangun Toboali, kemudian sekira Pukul 02.00 WIB Tim juga mengamankan Apri di rumahnya Jalan Rawabangun Toboali, Sementara Beni masih dalam pencarian Tim Satgas," ujar Yandri mewakili Kapolres AKBP Aris Sulistyono SH,MH, Selasa (1/1/2019)

Penangkapan ketiganya berdasarkan laporan Polis LP / B - 654 / XII / 2018 / BABEL/ RES BASEL / SPKT Tanggal 28 Desember 2018 Tkp kelenteng jalan Bagger Toboali yang dilaporkan Asiong.

Kawanan ini melancarkan aksinya Selasa, 4 Desember 2018 lalu di kelenteng di jalan bagger toboali.

Mereka menggasak kotak amal yang berisikan uang Rp 2.700.000. Aksi pencurian tersebut Kemudian dilaporkan ke Mapolres.