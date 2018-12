Ucapan Selamat Ulang Tahun Ayu Ting Ting untuk Ivan Gunawan Jadi Sorotan Ini Penyebabnya

BANGKAPOS.COM - Hari ini merupakan hari spesial untuk Ivan Gunawan karena tepat pada akhir tahun 2018, dirinya berulang tahun ke-37.

Di hari istimewa ini, Ivan Gunawan mendapat ucapan selamat ulang tahun dari para sahabatnya.

Pedangdut Ayu Ting Ting yang cukup dekat dengan Ivan Gunawan, juga memberikan ucapan untuk desainer ternama tanah air ini.



Lewat postingan Instagramnya, Ayu Ting Ting mengunggah foto kebersamaannya dengan pria yang akrab disapa Igun tersebut.

Ayu Ting Ting tak lupa memanjatkan doa dan menuliskan harapannya untuk kebaikan Igun.

Menariknya, di akhir kalimat ucapan Ayu menuliskan kata 'love' dan kecupan panjang.

"Happy birthday to the only one master mega bintang best of the best amazing, sparkling, ulala, manja, fantastic mas @ivan_gunawan (emoji)

semoga panjang umur, sehat selalu, banyak rezeki, makin sukses, makin gemilang karirnya usahanya pkoknya apa yg dinginkan terkabul semua amin.......

didoakan terus yg paling terbaik y a, luv luv muuuuaaaahhhhhhhhhhhh (emoji)," tulis Ayu dalam caption unggahannya, Senin (31/12/2018).

Baca: Terungkap Ternyata Ini Profesi Tersembunyi Lina Mantan Istri Sule, Pantas Disebut Lebih Kaya

Sontak postingan Ayu ini mengundang beragam komentar dari warganet.