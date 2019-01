Belum Genap Sehari, Instagram Kang Daniel di Serbu Penggemar, Lebih 800 Ribu Follower

BANGKAPOS.COM--Kang Daniel, mantan personel Boyband Wanna One’s resmi membuka akun instagram pribadi.

Menariknya, idola jebolan ajang pencarian bakat ini berhasil mengumpulkan lebih dari 800 ribu follower dalam jangka waktu 7 jam.

Postingan foto perdananya juga berhasil mengumpulkan lebih dari 500 ribu penyuka.

Akun official Kang Daniel yang diberi nama @thisisdaniel_k memposting foto perdana mengenakan kemeja putih dan memberikan pose senyuman khasnya.

Dalam unggahan itu, ia bermaksud mengumumkan resmi membuka akun dan menyapa seluruh penggemarnya di instagram.

“HELLO @thisisdaniel_k OPEN ” tulisnya dalam keterangan foto

Dua jam berselang, ia mengunggah foto mengenakan hoodie berwarna pink dengan pose piece di dalam pesawat sebagai ucapan tahun baru kepada seluruh penggemarnya.

“happy new year ,” tulisnya

Melansir dari Soompi.com, sebelumnya Kang Daniel berkomunikasi dengan penggemar melalui Instagram resmi Wanna One.

Namun, setelah kontrak Boyband itu berakhir pada 31 Desember, ia kembali ke agensi semula dan membuka saluran komunikasi baru.

Kang Daniel akan secara resmi mengakhiri promosi Wanna One mereka dengan seri konser terakhir "Oleh karena itu," yang akan diadakan pada 24 hingga 27 Januari.

Munculnya Kang Daniel menggunakan Instagram disambut hangat oleh para penggemarnya di media sosial.

Mengingat, grup dari idolanya ini akan segera resmi bubar dan akan membuat rindu dikalangan penggemar.

helenaacp : Wagelaseh ini rame banget jadi w keepo @lufiasbn

namhoa2201: I miss you so so so so so much much much much #kangdaniel

lillian salvatore: Saya sudah menunggu hari ini begitu lama Daniel .. tapi sekarang saya akan menjadi kecanduan instagram dan menguntit Anda banyak .. jadi saya minta maaf ... Aku mencintaimu.(*)

