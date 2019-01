Lokasi Berkencan Kai EXO dan Jennie Blackpink Terungkap, Pernah Unggah Foto pada Tanggal yang Sama

BANGKAPOS.COM - Pada Selasa, (1/1/2019) kemarin, agensi artis terkenal SM Management mengumumkan berita bahagia yang juga mengejutkan para pecinta Korea.

Dilansir dari Soompi.com, Kai yang merupakan anggota dari boyband Korea Selatan, EXO, resmi menjalin hubungan percintaan dengan Jennie yang juga adalah seorang anggota girlband yang sedang naik daun, Blackpink.

Bahkan kabarnya, kedua sejoli ini sudah menjalin hubungan sejak bulan November 2018 lalu.

Setelah adanya pengumuman resmi dari SM Entertainment yang membawahi boyband EXO, beberapa fakta mengejutkan terkait Jennie dan Kai terungkap.

Para penggemar kedua idola tersebut, dikejutkan dengan hal bahwa Jennie dan Kai sempat mengunggah foto sama pada tanggal yang sama.

Foto tersebut merupakan foto yang diambil di dekat menara Eiffel, Paris, Perancis dan sama-sama diunggah pada tanggal 3 Oktober 2018 lalu.

Pada akun instagram Jennie, terlihat ia sedang menghadap ke arah menara Eiffel, kemudian di foto lainnya yang berjumlah 7 buah foto tersebut menunjukkan wajah senangnya menghadap kamera dan makan malamnya.

"Had the most romantic dinner admiring the eiffel tower #happyjen (Menikmati makan malam paling romantis sambil mengagumi menara Eiffel)," tulisnya pada keterangan foto tersebut.

Sedangkan pada unggahan Kai, ia nampak berdiri dibawah menara Eiffel dan bergaya membelakangi ikon negara yang dikenal sebagai negara romantis tersebut.

Entah sebuah kebetulan atau memang mereka sudah menghabiskan waktu bersama dari waktu yang lama, namun berita ini sukses membuat para penggemar mereka semakin penasaran.

Bahkan para penggemar mereka mengatakan bahwa hubungan mereka seperti 'takdir' karena disinyalir bahwa hewan peliharaan Jen diberi nama 'Kai'.

Para penggemar pun mengucapkan selamat atas hubungan mereka berdua. (BANGKAPOS.COM/Putrie Agusti Saleha)