Segini Kisaran Harga Sembako yang Dijual Bulog

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Badan Urusan Logistik (Bulog) Sub Drive Bangka sejak Januari hingga Desember 2018 melakukan penyaluran beras medium sebanyak 9.089.500 kg, beras premium 184.040 kg, gula 15.112 kg, minyak goreng 4.851 liter, terigu 7.000 kg, dan daging beku 2.700 kg kepada masyarakat di Pulau Bangka.

Hal ini diungkapkan Kepala Bulog Bangka,Taufiqurokhm H Tussak D alias Fifi yang ditemui Bangkapos.com, Rabu (02/01/2019) di kantornya.

"Untuk penyaluran ini kita bekerjasama dengan Rumah Pangan Kita, warung-warung binaan Bulog, kegiatan bantuan sosial, operasi pasar dan lainnya," kata Fifi, sapaan akrabnya.

Diungkapkannya, Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium Rp 9.950 per kg, beras premium Rp 13.500 per kg untuk Pulau Bangka namun harga itu merupakan harga eceran di masyarakat, bila beli langsung ke Bulog tidak seharga itu (HET, red).

"Bila Bulog menjual langsung ke masyarakat umum lewat operasi pasar, harga beras medium Rp 9.000 per kg bila beli ke gudang dalam jumlah yang lebih banyak hanya Rp 8. 600 per kg dalam.kemasan 50 kg, bila dalam.kemasan 10 kg harga Rp 9.450 per kg," ungkapnya.

Ditambahkannya, untuk harga beras premium harga Rp 11 500 per kg kemasan 5 kg, untuk minyak goreng harga Rp 12.000 per liter dengan kualitas premium dalam kemasan tegak, sedangkan minyak goreng yang kualitas medium belum ada stok.

"Kalau gula beli di gudang Bulog harga Rp 10.000 per kg, tapi harga eceran Rp 11.000 per kg, untuk daging beku Rp 80.000, per kg" ujarnya. (BANGKAPOS.COM/EDWARDI)