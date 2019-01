Artis Asal Filipina Ungkap Pengalaman Bertemu Ayu Ting Ting, Bahas Tingkahnya Sebagai Artis

BANGKAPOS.COM - Artis asal Filipina, Leo Consul, mengungkapkan pengalamannya saat bertemu Ayu Ting Ting.

Tampaknya, ini bukan pertama kalinya Leo Consul bertemu dengan Ayu Ting Ting.

Pasalnya, Leo Consul mengatakan pengalaman itu ia dapatkan setiap kali bertemu Ayu Ting Ting.

Leo Consul menceritakan pertemuannya dengan Ayu Ting Ting dalam postingan Instagram, Kamis (3/1/2018).

Keduanya bertemu di sebuah mal di Jakarta.

Leo Consul. (@consulleo)

Leo Consul mengaku kagum dengan sosok ibu satu anak itu.

Pasalnya, Ayu Ting Ting selalu menyambutnya hangat tiap kali mereka bertemu.

Padahal, kata Leo, Ayu Ting Ting adalah seorang superstar atau artis terkenal.

"One thing I admire about her is that (Satu hal yang selalu aku kagumi darinya adalah)," tulis Leo Consul.

"Setiap kita bertemu, dia selalu menyapa dengan sambutan dan senyum yang sangat hangat."

"Selalu begitu walaupun dia udah jadi superstar and that's incredible."