Promo Semarak Tahun Baru Suzuki Bunga Nol Persen

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Awal tahun 2019 merupakan momen terbaik bagi konsumen dalam mendapatkan penawaran harga mobil impiannya.

Suzuki Jagorawi Motor selaku brand otomotif ternama di Bangka Belitung menyediakan beragam varian mobil andalannya dari harga yang paling murah sampai dengan harga yang mahal. Tentunya tidak menyia-nyiakan kesempatan emas ini untuk berbagi promo terbaik kepada pecinta Suzuki yang ada di Babel awal tahun 2019.

Dapatkan segera program ini dan jadikan anda konsumen yang paling beruntung dengan membeli mobil baru Suzuki di awal tahun 2019. Suzuki Jagorawi Motor mempersembahkan Promo Spesial kepada pecinta mobil Suzuki di Bangka Belitung dengan tema Suzuki Semarak Tahun Baru. Promo ini dipersembahkan hanya untuk konsumen dan calon konsumen Suzuki yang ada di Bangka Belitung.

Selama promo berlangsung hingga akhir bulan Januari 2019, dapatkan promo beli mobil Suzuki sekarang dengan bunga nol persen atau free angsuran selama tiga bulan yang tentunya dengan DP terjangkau dan angsuran paling rendah dengan harga spesial.

"Di awal tahun 2019 kami PT Jagorawi Motor memberikan Program Bunga nol persen atau free angsuran selama tiga kali kepada pecinta Suzuki. Kami berharap bisa memberikan promo yang terbaik bagi masyarakat Bangka Belitung," kata General Manager PT Jagorawi Motor, Hendra P Kusuma dari rilis yang diterima bangkapos.com, Kamis (3/1/2019).

Untuk Wagon R DP mulai Rp 5 jutaan saja atau angsuran Rp 2 jutaan. Dengan anggaran cukup Rp 100 jutaan, Anda bisa mendapatkan mobil impian seperti Suzuki Wagon R. Mobil keluarga yang lebih dari cukup.

Lalu, Suzuki Ignis adalah city car terbaik di Bangka Belitung sehingga menjadi pilihan terbaik bagi para pengendara yang memerlukan kendaraan yang stylish, modern namun irit bahan bakar. Untuk pembelian secara kredit, DP cukup bayar sebesar Rp 6 jutaan atau angsuran 3 jutaan saja.

Ada juga Suzuki All New Ertiga mobil kebanggan keluarga yang paling diminati di Bangka Belitung yang dibanderol dengan DP mulai Rp 7 jutaan atau angsuran mulai 3 jutaan saja dan dapatkan dengan total bayar lebih hemat puluhan juta. Suzuki New SX4 S-Cross merupakan SUV dengan tampilan yang semakin tangguh serta menawarkan pengalaman berkendara secara optimal. Untuk harga dibanderol mulai Rp 200 jutaan atau angsuran mulai Rp 4,1 jutaan.

Sedangkan New Carry Pick Up DP mulai Rp 6 jutaan saja. Anda sudah bisa bawa pulang dan dapatkan hadiah keur, kaca film dan CD hingga akhir bulan ini. Minimal DP-nya, Maksimal Usahanya.

"Jangan lupa kunjungi juga pameran kami di Giant. Dapatkan spesial tambahan voucher belanja senilai Rp 500 ribu khusus Anda yang deal atau membeli mobil saat pameran berlangsung," tambah Pompi, Marketing Support PT Jagorawi Motor.

Jadi tunggu apalagi segera kunjungi Showroom Suzuki kesayangan Anda PT Jagorawi Motor di Jalan Raya Koba Pangkalanbaru telp (0717) 439009/439899, Jalan Jenderal Sudirman (depan Mall Puncak) telp (0717) 437998. Wilayah Sungailiat, Jalan Raya Kenanga Sungailiat (depan Lapangan Basket YPK) telp (0717) 9104151. Wilayah Belitung, Jalan Jenderal Sudirman Air Raya Tanjungpandan dan Jalan Jenderal Sudirman (samping Mall Puncak) Manggar Belitung Timur telp (0719) 9222888. (*/rusaidah)