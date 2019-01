Sosok Perempuan yang Dijodohkan Maia untuk Dul Terungkap Gegara Al Ghazali, Lihat Fotonya

BANGKAPOS.COM – Niat Maia Estianty menjodohkan putra bungsunya, Dul Jaelani dengan Aaliyah Massaid tampaknya tidak main-main.

Bahkan, putri dari Ajie Massaid dan Reza Artamevia itu ikut liburan tahun baru ke Bali bersama keluarga Maia.

Foto moment tersebut di unggahan di instagram Alghazali7.

Dalam unggahan tersebut diketahui keluarga Maia sedang menghabiskan hari terakhir liburannya di OMNIA, Bali.

Tidak hanya menikmati liburan bersama Sang Suami dan ketiga putranya, Maia juga mengajak Aaliyah, Alyssa kekasih Al dan Annisaica.

Potret tersebut menggambarkan keakraban antara Aaliyah dengan ketiga anak Maia

“Chillin in bali for our last day,” tulis Al pada keterangan foto

Jauh sebelum Maia berniat menjodohkan Dul dengan Aaliyah Massaid, ternyata ia juga pernah ingin menjodohkan sang putra dengan gadis lain.

Dia adalah Nashwa Zahira.

Sosok Nashwa Zahira saat itu jadi sorotan publik.