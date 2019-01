Bursa Lowongan Kerja Bangka Belitung Hari Ini Jumat 4 Januari 2019

WE ARE HIRING

RECEPTIONIST

MARKETING

SECURITY

WALK INTERVIEW ON FRIDAY

&

SATURDAY

(4 JANUARY - 5 JANUARY 2019)

STARTING

09.00AM-03.00 PM

AT

GRAND VELLA HOTEL

JL. Raya Koba KM.5

No 18-23 Pangkalan Baru Bangka Tengah, Indonesia

----------------------------------------------

LOWONGAN

Perusahaan distributor makanan

& minuman membutuhkan

tenaga untuk posisi :

SOPIR

Persyaratan :

1. Pendidikan SLTA/SMK

2. Rajin dan jujur

3. Domisili di Pangkalpinang

4. Sehat jasmani dan rohani

5. Harus memiliki SIM B1

Surat lamaran dilampirkan :

Fotocopy KTP& SIM C,

Ijazah Terakhir, Transkrip Nilai,

daftar riwayat hidup, Pas foto

ukuran 3 x 4 cm = 2 lbr,

fotocopy KK, Surat Ket. Berbadan Sehat dari dokter, Surat Pengalaman Kerja (jika pernah bekerja).

Surat lamaran diterima paling lambat 1 ( satu ) minggu setelah

tanggal iklan dimuat.

Lamaran ditujukan :

PT. Nusantara Permai Sejahtera

Jl. Raya Sungailiat No. 71 A Selindung

Pangkalpinang – Bangka 33117

------------------------------------------------------------------------------

LOWONGAN KERJA

UMUM

Dibutuhkan teknisi, pria, max 23 tahun, SMK Otomotif, Bisa mengoperasikan Microsoft Excel dan Microsoft Word.Lamaran diantar langsung ke PT. Istana Agung Depan SPBU Jalan Koba Pangkalpinang

BOC Butuh KOKI & WAITER , Cuci Piring CV kirim jl. A. Yani no.59 pkp, WA 082178483812

Dibthkn: 1.Wanita Waiter 2.Barista. Syrt: Wanita maks 25 thn(1), Pngalaman min 1 thn(1&2), Siap Shift Mlm(1&2), Pria/Wnita(2). Lmrn ke: me & bike, Jln. Jend. Sudirman No.77-78Pkp 0812-9181-828

Toko di Gudang PADI pkp, membutuhkan sopir SIM B dan Helper Toko. SMS dahulu nama, umur, alamat & bagian kerja ke 081373594218

Dicari Sopir, SIM A/B1 untuk naik turun batako/barang bangunan, ada mess. Hub : 0823 7408 9855