Cara Mudah Melihat Orang yang Sering Intip Profil WhatsApp Kamu

BANGKAPOS.COM - Penasaran sama orang yang suka kepo sama kita?

Cieee, jangan-jangan kamu punya penggemar rahasia?

Ternyata ada cara khusus untuk bisa ketahui orang yang sering buka profil WhatsAppmu lho.

Penasaran kan?

Berikut 6 cara mudah ketahui siapa penggemar rahasia yang sering kepoin profile WhatsAppmu yang berhasil TribunStyle.com kutip dari Grid.ID:

1. Pertama, download dan install terlebih dahulu aplikasi Who Viewed My WhatsApp Profile: Whats Tracker lewat Google Play Store.

2. Setelah terinstall dengan sempurna, buka aplikasi tersebut.

3. Aplikasi Who Viewed My WhatsApp Profile: Whats Tracker akan meminta izin untuk mengimpor data dari kontakmu, beri akses dengan mengklik 'Allow' pada kotak yang muncul.

4. Selanjutnya, aplikasi ini akan meminta data dari aktivitas teleponmu, ijinkan dengan mengklik 'Allow' pada kotak yang muncul.

5. Setelah selesai, akan tampak tiga tab menu pada aplikasi yang terbuka, klik 'Visitor' untuk melihat siapa saja yang selama ini kepoin profil WhatsApp kamu.