Kahiyang Ayu Lakukan Ini Kepada Netter yang Tuding Bayi Ini Bukan Anak Kandungnya

Kahiyang Ayu baru-baru ini menyindir seorang netizen yang kembali membahas soal anaknya.

Seorang netizen terekam menuding Sedah Mirah Nasution bukan merupakan putri kandung Kahiyang Ayu.

Kahiyang Ayu di media sosial memang tak sering menampilkan wajah anaknya.

Kahiyang memiliki alasannya tersendiri melakukan aksi tersebut di media sosial.

Kahiyang Ayu (Instagram @kahiyangayu)

Tetapi, ada saja netizen yang melihat tingkah Kahiyang itu dari sisi negatif.

Seorang netizen pun mengatakan dan memberi pernyatanyaan yang akhirnya membuat anak kedua Presiden Jokowi itu naik pitam.

Netizen tersebut menuliskan kalimat yang menggunjingkan rumor anak Kahiyang bersama netizen lain di media sosial.

"Mbak rumors itu bukan anaknya Kahiyang" tulis netizen yang nama akunnya tak ditutup oleh Kahiyang.

Kahiyang Ayu dan bayinya (Istimewa/Instagram @ayanggkahiyang via Tribun Jabar)

Kahiyang langsung memberikan reaksi atas tudingan yang diberikan netizen kepadanya.

Lewat Instagram, Kahiyang menyindir netizen yang menudingnya pakai komentar tajam itu dengan komentar sarkas.

Kahiyang juga tak begitu nyaman jika ada komentar yang mendiktenya untuk melakukan sesuatu soal mengurus anak.

Melalui Instatstorynya Kahiyang Ayu menyebut netizen yang melayangkan tudingan tersebut adalah favoritnya.

Komentar Kahiyang pada seorang netizen (Instagram/ayangkahiyangg)

"Netizen paporit saya," tulis Kahiyang Ayu dikutip TribunJatim.com dari Instagramnya, Jumat (4/1/2019).

Kahiyang memang seringkali geram karena komentar pedas dari netizen yang diarahkan kepadanya.

Melihat Instagram Story Kahiyang yang geram melihat komentar pedas netizen itu, seorang sahabat Kahiyang memberi dukungan.

Hal tersebut diketahui dari unggahan Story Kahiyang selanjutnya.

Ia merepost tulisan Instagram Story seorang rekannya bernama Rittar Alfina Nurmala yang bernama akun @rittarajagukguk.

Rittar mengunggah sebuah tulisan yang membahas soal haters dan fakta tentangnya.

"Fact: haters dont really hate you. In fact, the hate themselves because you're a reflection of what the wish to be." bunyi tulisan tersebut.

Di caption Rittar menambahkan tulisan dukungan dan mengomentari agar Kahiyang tetap kuat dan hempas saja para haters-nya itu.

"buat mamaaak Sedah Mirah, hempaskan saja netijen julid kiss kiss nak cancik" tulis Rittar di Instagramnya, Sabtu (5/1/2019).

Kahiyang Ayu komentari hatersnya (Instagram/@ayangkahiyangg)

Kahiyang dan Alasannya Tak Mengekspos Keluarga dan Anaknya

Dikutip dari Kompas.com, wanita yang disapa Ayang ini memang sengaja mengunggah foto Sedah Mirah di Instagram.

Sebab, ia tak kuat jika membaca komentar-komentar negatif soal putrinya.

"Sedah enggak pernah kuposting di IG, soalnya hatiku kecil, jadi kalau baca komen jelek enggak kuat," kata Ayang ketika ditemaui pada acara perayaan hari ibu bersama Mothercare di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (19/12/2018), seperti dilansir dari Kompas.com.

Kahiyang Ayu dan Bobby Nasution (Instagram @ayanggkahiyang)

Ayang tak mempermasalahkan jika dirinya yang diserang komentar negatif, namun ia tak siap apabila harus membaca komentar negatif yang ditujukan pada putrinya.

"Kalau saya yang dihajar (komentar) enggak masalah, tapi kalau anak yang disenggol waah saya belum siap," kata Kahiyang Ayu.

Menurutnya, terlalu mendengarkan komentar orang bisa jadi membuatnya terlalu khawatir terhadap perkembangan anak.

"Aku sih mikirnya gini, kalau ada komen orang yang terlalu mendikte, lho Sedah kan anakku. Kok dia merasa pintar untuk ngasuh anakku? Jadi sudah lah, masa bodoh (dengan komentar)," kata putri semata wayang Presiden Jokowi ini.