Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di Babel 2018 Tembus Rp 265 Milar

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Kepala Bidang Pajak Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Herwanita, mengatakan realisasi pendapatan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) 2018 mencapai Rp 265.482.395.526,00.

Tahun ini pihaknya menargetkan PAD dari PBBKB sebesar Rp 231.355.172.021,08.

Ia menyebutkan, turunnya harga BBM non subsidi akan berdampak pada pengurangan PAD dari PBBKB, pasalnya untuk BBM non subsidi pajak yang diperoleh sebesar 7,5 persen per liter dari BBM yang terjual oleh Wajib Pungut (Wapu).

"Kalau harga naik PBBKB naik juga, kalau turun harganya turun juga. Karena pajaknya ini presentase dari harga perliter sesuai dari penjualan," katanya, Sabtu (5/1/2019).

Berdasarkan peraturan gubernur no 93 tahun 2017 tentang perubahan atas pergub no 49 tahun 2017 tentang pemungutan pajak daerah untuk tarif pajak BBM subsidi tarif 5% dan non subsidi tarif 7,5%.

Saat ini, ada enam wajip pungut pajak PBBKB yang masih aktif dan menyetorkan pajak PBBKB ke pemerintah daerah yakni, pertamina, Pertamina patra niaga,Hokari linex pratama bangka, Hokari linex pratama belitung, Petro energi, dan Mitra utama energi.

"Penghitungan dengan rumus (Dasar Pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (DPPBBKB)=VOLUME X HARGA, hasil dari rumusan tersebut baru di kali tarif," jelasnya.

Untuk memastikan tidak ada kecurangan dalam pembayaran PBBKB, pihaknya meminta Wapu untuk menyampaikan bukti delivery order (DO) setiap pembayaran pajak.

"Nanti kita menghitungnya dari DO yang mereka sampaikan berapa kena pajaknya. Di DO itu kan jelas berapa liter yang laku terjual," ujarnya. (BANGKAPOS.COM/Krisyanidayati) .