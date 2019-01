Sebelum Ditangkap Gugaan Kasus Prostitusi, Vanessa Angel Unggah Video Ini

BANGKAPOS.COM - Sebelum akhirnya ditangkap karena dugaan terlibat prostitusi online di sebuah hotel di Surabaya, artis sinetron Vanessa Angel diketahui tengah berada di Surabaya, Jawa Timur melalui unggahannya di fitur Instagram Story dari akun Instagram miliknya.

Awalnya, Vanessa tampak sedang duduk di kursi pesawat mengenakan baju berwarna ungu dan juga kacamata.

Selanjutnya Vanessa mengunggah video singkat pintu gerbang selamat datang dengan menambahkan tulisan.

"Menjemput rezeki di awal tahun 2019. Hello Surabaya, Indonesia. See you @townsquaresurabaya," tulis Vanessa tujuh jam yang lalu.

Dokumentasi Pribadi/INSTAGRAM Melalui akun Instagram miliknya, Vanessa Angel diketahui tengah beradda di Surabaya pada Sabtu (5/1/2019).

Berikutnya, Vanessa mengunggah gambar dirinya yang baru saja sampai di sebuah pusat perbelanjaan di Surabaya.

"Sudah sampai, see you here," ungkap Vanessa sembari tersenyum ke arah kamera.

Sementara itu Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera membenarkan penangkapan artis sinetron Vanessa Angel terkait prostitusi Online di Surabaya, Jawa Timur.

"Itu Vanessa Angel yang ditangkap prostitusi itu bukan dari saya, tapi dari Wadir Ditreskrimsus Polda Jatim AKBP Arman Asmara. Tulis saja itu," kata Kombes Pol Frans Barung kepada Kompas.com, Sabtu (5/1/2019).

Sebelumnya Anggota Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim menggerebek sebuah kamar hotel di Surabaya yang dijadikan ajang prostitusi online yang melibatkan selebritas pada Sabtu (5/1/2019) sekitar pukul 12. 30 WIB.

Sederet artis cantik terciduk saat melayani tamu dalam kamar hotel. Satu dari dua artis cantik yang ditangkap itu berinisial VA (27).

Diketahui VA merupakan artis FTV. Dia turut diamankan di kamar hotel yang berbeda.

Sebelum Ditangkap, Vanessa Angel Unggah Video Sedang Berada di Surabaya

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Sebelum Ditangkap, Vanessa Angel Unggah Video Sedang Berada di Surabaya", https://entertainment.kompas.com/read/2019/01/05/184921010/sebelum-ditangkap-vanessa-angel-unggah-video-sedang-berada-di-surabaya.

Penulis : Dian Reinis Kumampung

Editor : Bestari Kumala Dewi

