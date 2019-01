Fitur Keselamatan All New Suzuki Ertiga Lebih Lengkap

All New Suzuki Ertiga memiliki bodi yang lebih ringan dan irit bahan bakar.

BANGKAPOS.COM, BANGKA - PT Suzuki Indomobil Sales meluncurkan untuk pertama kali di dunia (world premiere) All New Suzuki Ertiga di pameran Indonesia International Motor Show atau IIMS 2018. Kehadiran model ini meramaikan persaingan kelas Low Multi Purpose Vehicle (LMPV) tanah air yang juga dihuni oleh para kompetitor-kompetitornya.

All New Suzuki Ertiga memiliki platform Heartect yang mampu meningkatkan fitur kemanan dengan bodi yang lebih ringan dan kokoh.

General Manager PT Jagorawi Motor, Hendra P Kusuma mengatakan bahwa melalui platform heartect generasi baru ini akan meningkatkan firtur-fitur keamanan pada All New Ertiga. "Platform heartect diharapkan dapat meningkatkan rasa aman saat mengendarai All New Suzuki Ertiga. Dengan adanya platform ini, All New Suzuki Ertiga memiliki bodi yang lebih ringan dan irit bahan bakar. Fitur Suzuki Total Effective Control Technology (TECT) merupakan standar keselamatan untuk melindungi penumpang ketika terjadi benturan. Menariknya, TECT dapat meredam benturan dengan baik meski material bobotnya ringan," kata Hendra dari rilis kepada bangkapos.com, Minggu (6/1/2019).

Hendra menjelaskan bahwa All New Suzuki Ertiga kini memiliki platform heartech generasi baru yang mempertegas konsep yang kuat sekaligus elegan.

Tak ketinggalan Side Impact Beam untuk memberikan perlindungan penumpang jika terjadi benturan dari sisi samping. Electronic Stability Program memberikan pengereman optimal dan kestabilan saat melaju di jalan licin dan berbelok mencegah over steer dan under ster.

Fitur Hill Hold Control diklaim mampu mencegah mobil mundur saat menanjak. Anti lock Brake System (ABS) mencegah penguncian roda saat terjadi pengereman mendadak. Serta Electronic Brake Force Distribution dapat membagi besarnya gaya pengereman pada masing-masing roda sesuai beban dan kondisi roda.

Di bagian interior dilengkapi dengan Dual SRS Airbag di bagian depan. Pengait ISOFIX baru dengan ukuran yang disesuaikan ISO child safety seats jika berkendara bersama balita atau bayi. Serta Front Seatbelt 3 point ELR with Pretensioners dan Force Limiters dimana seatbelt mengencang otomatis, menahan laju tubuh ketika terjadi hentakan keras.

Fitur Smart Entry, Immobilizer, Chilsd Proof Door Lock dan Security Alarm turut meramaikan fitur keselamatan All New Suzuki Ertiga.

All New Ertiga memiliki dua pilihan warna baru, yaitu Glorious Brown Pearl Metallic dan Magma Grey Metallic. Warna lainnya adalah Snow White Pearl, Radiant Red Pearl, Silky Silver Metallic, Burgundy Red Pearl dan Cool Black Pearl Metallic. Dengan harga yang terjangkau yaitu Rp 200 jutaan dan DP cukup Rp 7 Jutaan.

"Harga Suzuki All New Ertiga di Bangka Belitung mulai Rp 200 jutaan. DP All New Ertiga cukup dengan DP mulai Rp 7 jutaan saja. Dapatkan juga Promo Bunga nol persen atau free angsuran tiga bulan khusus bulan ini," ucap Hendra.

"Jangan lupa kunjungi juga pameran kami di Giant. Dapatkan spesial tambahan voucher belanja senilai Rp 500 ribu khusus Anda yang deal atau membeli mobil saat pameran berlangsung," tambah Pompi, Marketing Support PT Jagorawi Motor.

Bagi Anda yang ingin mencoba kenyamanan dan ketangguhan Suzuki All New Ertiga kita sudah siapin unit yang manual dan matic.

Pemesanan dan informasi spesifikasi yang lebih lengkap dapat menghubungi Showroom Suzuki PT Jagorawi Motor terdekat di Jalan Raya Koba Pangkalanbaru, telp. (0717) 437009/439899, Jalan Jenderal Sudirman (depan Mall Puncak) telp. (0717) 437998. Wilayah Sungailiat Jalan Raya Kenanga Sungailiat (depan Lapangan Basket YPK) telp. (0717) 9104151. Wilayah Belitung Jalan Jenderal Sudirman Air Raya Tanjungpandan telp.(0719) 9222888 / 9222188 dan Jalan Jenderal Sudirman (samping Mall Puncak) Manggar Belitung Timur Hp.0819-4918-7094. (*/rusaidah)