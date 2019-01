Unggah Foto dengan Vanessa Angel, Sang Pacar Tulis Pesan, 'Cepat Pulang dan Segeralah Sembahyang'

BANGKAPOS.COM-- Pacar Vanessa Angel akhirnya buka suara lewat postingan di akun Instagram-nya, @bibliss_.

Setelah Vanessa Angel dibebaskan polisi karena kasus prostitusi online artis, Minggu (6/1/2018) sore, kekasihnya mengunggah tangkapan layar dirinya yang sedang video call dengan Vanessa Angel.

Pada unggahan itu, terlihat raut wajah Vanessa Angel yang matanya terlihat sembab.

Melalui keterangan fotonya, sang kekasih menuliskan sebuah pesan untuk Vanessa Angel

"“Bicaralah yang baik atau diam” cepat pulang dan segeralah sembahyang @vanessaangelofficial #masyaallahtabarakallah," tulisnya.

Kemudian, ia mengunggah foto dari halaman sebuah buku.

Pada tulisan di buku tersebut, tertuliskan kalimat-kalimat bijak terkait cara manusia dalam menghadapi musibah.

Pada keterangan fotonya, pacar Vanessa Angel pun menyebut, unggahan tersebut untuk para netizen.

"Ayo netijen 2019 harus lebih baik lagi," tulis pacar Vanessa Angel itu.

Sebelumnya, sahabat Vanessa Angel, Jane Shalimar menandai akun pacar sahabatnya itu lewat unggahan di Instagram Stories.

Jane Shalimar mengucapkan terima kasih kepada pacar Vanessa Angel.

Selain itu, ia meminta untuk segera menghubunginya.

"De @bibliss_ please call me ASAP, take good care of her yaa," tulis Jane Shalimar.