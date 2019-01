Begini Reaksi Ayah Vanessa Angel Saat Tahu Putrinya Terlibat Prostitusi Online

BANGKAPOS.COM--Vanessa Angel tumbuh dewasa tanpa kehadiran sosok ibu disampingnya.

Ibu Vanessa Angel meninggal saat dirinya baru berumur tujuh tahun.

"Aku udah ditinggal ibu (meninggal) sejak umur tujuh tahun," kata Vanessa Angel seperti yang dikutip GridHot dar Kompas.com saat acara lamarannya dulu.

Melalui akun Instagramnya, Vanessa Angel beberapa kali membagikan momen saat dirinya berziarah ke makam sang ibu.

Cuma mama yang tau isi hati aku, segala perjuangan aku selama ini,

caci maki fitnah yang aku terima. But i know you watching me maa..

mama selalu jagain aku dari atas sana...

I love you and i miss you so much maaa, always.. my forever love ❤️❤️???????? #mother

Kesibukan ayahnya yang bekerja di luar kota membuat Vanessa Angel terbiasa hidup mandiri.

Sabtu (5/1/2019), Vanessa Angel diamankan terkait kasus prostitusi online.

Kabar diamankannya Vanessa Angel oleh pihak kepolisian ini rupanya tak di dengar oleh sang ayah, Doddy Sudrajat.

Hal ini diketahui dari cerita Jane Shalimar.

Jane Shalimar sendiri merupakan sahabat Vanessa Angel.

Awalnya Jane Shalimar baru mengetahui Vanessa Angel diamankan pihak kepolisian pada pukul 17.00 WIB.