All New Camry 2019 Tampil Lebih Bongsor, Lihat Detil Ubahannya

BANGKAPOS.COM - Bermain di segmen big sedan, pastinya All New Camry sudah mengusung deretan pembaharuan agar menjadi daya tarik dibanding kompetitor. Utamanya adalah penggunaan platform Toyota New Generation Architecture (TNGA).

TNGA adalah platform yang dikembangkan Toyota untuk produk global dengan kelebihan untuk mengoptimalkan kelincahan, stabilitas dan visibilitas.

Sebelumnya, platform tersebut sudah diadopsi lebih dulu pada Toyota CHR.

Dari segi dimensi, All New Camry kali ini hadir dengan kesan lebih kokoh, lebar sehingga terlihat lebih bongsor dari pendahulunya.

Simak saja data dimensinya dengan panjang 4.885 mm yang lebih molor 35 mm dari model sebelumnya.

Begitu pun ukuran lebar 1.840 mm atau lebih lebar 15 mm dari model terdahulu.

Dari ukuran tinggi, model terbaru memiliki tinggi 1.445 mm atau lebih rendah 5 mm dari model sebelumnya. Sedangkan jarak sumbu roda 2.825 mm menjadi lebih panjang 50 mm dari model sebelumya.

Sektor eksterior juga mendapat ubahan dari desain terbaru yang mengusung konsep Aggressive Smart Confidence.

Aura eksklusif memancar kuat lewat headlamp dan stoplamp LED dengan desain grille depan terbaru.

Beralih ke interior di mana desain dasbor yang sebelumnya berupa kombinasi T shape dashboard menjadi type cockpit. Efeknya, interior jadi lebih stylish sekaligus lega.

Menariknya, terdapat moon roof yang menjadikan kabin All New Camry terasa berbeda.

Selain itu penggunaan layar sentuh 9 inci dengan beragam kemampuan memutar tipe file musik dan 6 speaker jadi sajian utama.

Di dalam moncongnya terparkir mesin 2AR-FE 4 silider dengan kapasitas 2.494 cc. Tenaga yang dihasilkan mencapai 183 ps / 6.000 rpm dan torsi 23,9 kgm pada 4.100 rpm.

Lain halnya versi hybird yang dikaruniai mesin A25XA-FXS dengan kapasitas 2.487 cc dengan power maksimum 178 ps pada 5.700 rpm dan torsi 22,5 kgm pada 3.600 -5.200 rpm dengan tambahan motor listrik 20,6 kgm.

