Bisa Buat Tulisan Unik, Ini 9 Kode Rahasia WhatsApp yang Kamu Harus Tahu

BANGKAPOS.COM - Aplikasi WhatsApp memang saat ini sudah mendunia dan banyak digunakan untuk berkomunikasi.

Dari sekian banyak fitur yang digunakan, siapa sangka ternyata masih banyak yang tidak mengetahui fitur-fitur layanan di WhatsApp.

Nah kali ini tim Sripoku.com akan memberikan 9 Kode Unik dan Rahasia WhatsApp dilansir dari JalanTikus.com.

1. Tanda Centang Biru dan Last Seen

Pesan WhatsApp yang terkirim kini akan memunculkan tanda centang dua biru untuk memberitahukan bahwa pesan telah diterima dan terbaca. Untuk menonaktifkannya kamu bisa menuju Settings > Account > Privacy > Read receipts dihilangkan tanda centang pada bagian paling bawah.

Selain itu, buat kamu yang hendak menyembunyikan aktivitas selama di WhatsApp agar nggak ketahuan, kamu juga bisa menonaktifkan pengaturan Last Seen. Caranya tinggal ke menu Privacydan ubah pengaturan Last Seen menjadi Nobody.

2. Menggunakan WhatsApp di PC atau Laptop

Mau kerja di depan PC atau laptop, tapi nggak mau repot bolak-balik cek pesan WhatsApp? Aplikasi ini juga menyediakan fitur WhatsApp Web yang dapat kamu langsung akses mengunakan aplikasi browser apapun.

Caranya cukup simpel! Kamu tinggal menuju laman https://web.whatsapp.com/ atau install aplikasinya di PC atau laptop kamu. Untuk login, tinggal scan barcode melalui aplikasi WhatsApp di smartphone pada menu Settings > WhatsApp Web.

3. Membuat Tulisan Unik

Bosan dengan chat WhatsApp yang gitu-gitu aja? Kamu juga bisa mengubah tulisan kamu menjadi unik dengan menggunakan kode tanda bintang (*) untuk teks Bold, tanda garis bawah (_) untuk teks Italic dan tanda tilde (~) untuk teks Strikethrough.