Terpukul Kehilangan Istri Pasca Tsunami, Ifan Seventeen Mondok di Gontor 4 Hari

BANGKAPOS.COM-- Pasca kehilangan rekan dan istri tercinta Dylan Sahara, Ifan Seventeen menenangkan diri dengan mondok di pondok pesantren.

Ifan Seventeen diketahui selamat dari terjangan tsunami yang melanda Selat Sunda, termasuk Banten dan Lampung, Sabtu (22/12/2018).

Saat itu, Seventeen band tengah manggung di Tanjung Lesung Resort Beach, Pandeglang, Banten.

Selamatnya Ifan Seventeen ini tak dibarengi dengan para rekannya di grup band Seventeen.

Herman sang gitaris, Bani sang basist dan Andi sang drummer Seventeen meninggal dunia akibat tsunami tersebut.

Ditambah lagi dengan Dylan Sahara, istri tercinta yang dinikahinya selama 2 tahun itu juga ikut meningggal dunia.

Beberapa hari pasca kematian orang-orang tercinta tersebut, Ifan Seventeen seperti belum rela melepaskannya.

Unggahan-unggahan di laman Instagram pribadi Ifan Seventeen pun masih menuliskan soal duka tersebut.

Seperti unggahan saat Tahun Baru 2019, tepat 10 hari pasca kematian Dylan Sahara.

"Istriku, 1.5 tahun yang lalu (13 juni 2017), kamu pernah melempar pertanyaan lewat postinganmu.

Karna ketidakpekaanku, bahkan aku ga ngebales lewat komen.

Ternyata baru sekarang aku bisa jawab @dylan_sahara

Don't want to feel another touch

Don't wanna start another fire

Don't wanna know another kiss

No other name falling off my lips

Don't wanna to give my heart away

To another stranger

Or let another day begin

Won't even let the sunlight in

No, I'll never love again