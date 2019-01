Film How To Train Your Dragon 3 Tayang di BES Cinema, Ajak Anak Tonton Keseruan Perjuangan Hiccup

Film How To Train Your Dragon 3

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Film How To Train Your Dragon di season ketiganya kali ini akan berkisah tentang Hiccup (Jay Baruchel) yang berusaha memenuhi impiannya untuk menciptakan sebuah negeri impian bagi para Viking dan naga.

Namun masalah baru datang saat sebuah armada pimpinan Grimmel (F. Murray Abraham) datang untuk memburu semua naga yang ada di Berk, termasuk memburu Toothless.

Mampukah Hiccup menyelamatkan Toothless, penduduk desa dan seluruh naga mereka?

Film fantasi laga animasi yang disutradarai oleh Dean DeBlois ini diperkirakan akan menyusul kesuksesan kedua seri sebelumnya.

Penasaran bagaimana dengan kelanjutan film tersebut? Ayo ajak anak-anak dan kerabat anda untuk menyaksikan film ini di bioskop BES Cinema Pangkalpinang.

Selain film How To Train Your Dragon, berikut jadwal tayang film lainnya untuk hari Rabu, 9 Januari 2019.

1. Dread Out

11.25, 13.30, 15.10

2. Aquaman

17.30, 20.15

3. How To Train Your Dragon

12.05, 14.10, 16.15, 18.25, 20.30

4. Keluarga Cemara

11.35, 13.50, 16.05, 18.20, 20.35

5. Asal Kau Bahagia

12.20, 14.15, 16.10, 18.05, 20.00

(BANGKAPOS.COM/Putrie Agusti Saleha)