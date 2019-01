Indonesia Negara Ekonomi Terbesar Keempat di Dunia Tahun 2030

BANGKAPOS.COM - Sebanyak 7 dari 10 negara berkembang diprediksi menjadi negara dengan ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2030.

Hal ini berdasarkan proyeksi jangka panjang yang dirilis Standard Chartered Plc. Dikutip dari Bloomberg, Rabu (9/1/2019), peringkat tersebut didasarkan pada nominal produk domestik bruto ( PDB) berdasarkan paritas daya beli atau purchasing power parity (PPP).

Pada tahun 2030, China akan menjadi negara ekonomi terbesar di dunia. Adapun India akan lebih besar ekonominya ketimbang AS dan Indonesia akan menduduki posisi keempat.

"Proyeksi jangka panjang kami didasarkan pada satu prinsip penting, (yaitu) porsi negara terhadap PDB dunia pada akhirnya harus menyatu dengan porsi mereka terhadap populasi dunia, didorong oleh konvergensi PDB per kapita antara negara maju dan berkembang," kata Ekonom Standard Chartered yang dipimpin oleh David Mann.

Pada tahun 2018 lalu, porsi Asia terhadap PDB dunia mencapai 28 persen, naik dibandingkan 20 persen pada tahun 2010. Akan tetapi, angka ini diprediksi kembali melonjak menjadi 35 persen pada tahun 2030.

10 negara dengan ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2030 menurut proyeksi Standard Chartered

1. China (Nominal PDB 64,2 triliun dollar AS)

2. India (Nominal PDB 46,3 triliun dollar AS)

3. AS (Nominal PDB 31 triliun dollar AS)

4. Indonesia (Nominal PDB 10,1 triliun dollar AS)

5. Turki (Nominal PDB 9,1 triliun dollar AS)

6. Brasil (Nominal PDB 8,6 triliun dollar AS)

7. Mesir (Nominal PDB 8,2 triliun dollar AS)

8. Rusia (Nominal PDB 7,9 triliun dollar AS)

9. Jepang (Nominal PDB 7,2 triliun dollar AS)

10. Jerman (Nominal PDB 6,9 triliun dollar AS)

