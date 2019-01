Kalah dari Hostpur, Sarri Salahkan Wasit dan VAR

BANGKAPOS.COM - Pelatih Chelsea, Maurizio Sarri, menilai wasit Inggris tidak tahu cara menggunakan Video Assistant Refferee (VAR).

Pernyataan ini diungkapkan Sarri setelah Chelsea takluk 0-1 dari Tottenham Hotspur pada laga semifinal leg pertama Carabao Cup di Stadion Wembley, Selasa (08/01/2019) atau Rabu dini hari WIB.

Gol kemenangan Spurs yang dicetak Harry Kane lewat titik putih pada menit ke-26 menjadi kontroversi karena wasit mengambil keputusan setelah melihat VAR.

"Saya sudah melihat cuplikan dari kamera kami. Sangat jelas itu offside. Kamera kami sejajar dengan gerakan Kane," kata Sarri dikutip dari situs web Goal.

"Kane offside dengan kepala dan lutut. Gerakan hakim garis sangat memengaruhi lini belakang kami. Saya pikir wasit Inggris tidak mengerti sistem," ujar Sarri menambahkan.

Penalti ini berawal dari umpan lambung Toby Addelweireld kepada Kane yang lolos dari kawalan pemain belakang Chelsea.

Tiga bek Chelsea yang berusaha mengejar terlihat berhenti berlari karena melihat hakim garis tidak mengikuti bola.

Harry Kane puts Kane in front from the penalty spot after the referee goes to VAR.#TOTCHE #Tottenham #Chelsea #CarabaoCup #PremierLeague #London pic.twitter.com/jQFSH3VyGb