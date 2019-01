Video : Sarah Azhari dan Putranya Dikira Pasangan Kekasih

BANGKAPOS.COM - Artis peran Sarah Azhari mengungkap bahwa orang sering mengira ia dan putranya, Albany Ray (18), adalah kakak-beradik.

"Tanggapan orang-orang, dia adik saya," kata Sarah sambil tersenyum saat ditemui di Studio TransTV, Mampang, Jakarta Selatan, Selasa (8/1/2019).

Misalnya, lanjut Sarah, saat berada di sebuah salon baru-baru ini,

ada yang menanyakan kabar putranya. Padahal Albany saat itu ada di samping Sarah.

"Ada yang bilang 'anaknya gimana kabarnya? Sudah gede kali ya'.

'Hah anak? Ini anak saya', saya bilang. 'Hah? kok udah gede banget gitu?'," katanya seraya tertawa kecil.

"Mungkin karena sudah lama enggak ngeliat, jadi kadang-kadang orang kaget bingung gitu, yang dulu masih kecil sekarang tiba-tiba sudah gede seperti ini, dipikir adik saya gitu he he he," sambungnya.

Ada pula yang bahkan sempat mengira Albany adalah kekasihnya.

"Kalau di sini (Indonesia) (disangka adik atau pacar).

Kalau di sana (Amerika, domisili Sarah dan Albany saat ini), sudah tahu orang lihat muka saya aama Bany tuh mirip," ujar Sarah.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Sarah Azhari dan Putranya Sering Dikira Kakak-Adik ".