Beras Oplosan Dijual Sampai ke Pelosok

BANGKA POS.COM, BANGKA -- Pengoplos beras, warga Air Mangkok Pangkalpinang berinisial H yang dibekuk oleh Subdit Indag Dirkrimsus menjadi tersangka tunggal. H dijerat pasal berlapis dengan hukuman diatas 5 tahun penjara.

Pasal yang digunakan antara lain, Pasal 100 UU No 20 tahun 2016 tentang merk, pasal 139 UU No 8 tahun 2012 tentang pangan serta pasal 62 dan pasal 8 UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Barang bukti yang diamankan sebanyak 1.625 kg beras terdiri dari merk bulog, BP dan yang telah dioplos.

"Tersangka saat ini kita tahan. Kita juga akan meminta keterangan ahli terkait kasus ini,"kata Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Babel, AKBP Indra Krismayadi didampingi Kasubdit Indag, Kompol Wahyudi.

AKBP Indra mengatakan ada dua modus yang dilakukan tersangka H yakni pertama tersangka mengoplos beras bulog dengan beras BP kemudian dijual dengan harga medium. Sementara modus kedua tersangka mengemas beras medium kedalam karung merk beras premium kemudian dijualnya sesuai harga HET beras premium.

Selanjutnya tersangka memasarkan beras hingga kawasan pelosok pelosok Pulau Bangka termasuk kawasan pesisir.

"Jadi kita dapat laporan dari masyarakat yang curiga dengan beras yang dijual dan juga laporan pemegang merk beras premium yang dipalsuskan tersangka," kata AKBP Indra Krismayadi.

Lebih lanjut AKBP Indra Krismayadi menjelaskan tersangka H sudah cukup lama melakukan aktivitasnya dan mengeruk keuntungan. Saat diamankan di kediamanya didapati beras bulog dan beras merk BP yang belum dioplos serta beras yang telah dioplos dan siap dijual kembali.

"Jadi Tersangka ini melakukan aktivitas pengoplosan beras di kediamany yang juga ia jadikan gudang," kata AKBP Indra Krismayadi.

Tersangka H memilih bungkam saat dikonfirmasi dan hanya diam hingga ia digiring kembali ke sel. (die)