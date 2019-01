Kaya Karbohidrat, Tidak Makan Nasi Setahun Ini yang Terjadi Pada Tubuh

BANGKAPOS.COM--Banyak orang yang akhirnya meninggalkan kebiasaan makan nasi untuk mendapatkan tubuh yang ideal serta membuatnya lebih sehat, bahkan ada yang memilih tidak makan nasi selama setahun.

Nasi sendiri merupakan sumber karbohidrat yang tinggi.

Ia dicerna dengan sangat cepat pada sistem pencernaan sehingga dengan cepat pula terproses menjadi gula.

Kondisi ini membuat kita jadi cepat lapar meski sudah banyak makan nasi.

Roxanne B. Sukol, physician dari Cleveland Clinic mengungkapkan bahwa nasi merupakan salah satu jenis makanan yang kaya karbohidrat namun tak memiliki cukup gizi.

Dalam bukunya "Grocery: The Buying and Selling of Food in America," selain nasi ada beberapa jenis makanan yang sifatnya mirip dengan nasi seperti makanan dengan olahan tepung seperti mi, pasta dan roti.

Maka tak heran banyak orang yang memilih tidak makan nasi untuk hidup yang lebih sehat hingga keinginan untuk menurunkan berat badan.

Sebab, konsumsi karbohidrat sangat erat kaitannya dengan kenaikan berat badan dan obesitas.

Sebuah review dari 50 penelitian mengenai kenaikan berat badan yang diterbitkan dalam jurnal Food and Nutrition Research menemukan bahwa semakin banyak karbohidrat yang kita konsumsi, semakin besar peluang kenaikan berat badan yang kita alami.

Di sisi lain, karbohidrat kompleks seperti yang mengandung gandum dapat membantu seseorang untuk menurunkan berat badan.