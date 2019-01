Persib Bandung Sigap Gaet Vizcarra dari Sriwijaya FC Sekaligus Pulangkan Pemain Binaan

BANGKAPOS.COM - Persib Bandung mulai bergerak bursa transfer Liga 1 2019 dengan merekrut Penggawa Sriwijaya FC, Esteban Vizcarra dan Pesepak bola asing lainnya, Srdjan Lopicic.

Tak hanya itu, Persib Bandung juga memberikan keterangan resmi bahwa Miljan Radovic bakal menjadi pelatih kepala untuk mengarungi Liga 1 2019.

Pengumuman tersebut dilakukan di Graha Persib di Jalan Sulanjana, Bandung, pada Rabu (9/1) lalu. Dengan penambahan satu personel itu, kini stok pemain asing non-Asia untuk Persib sudah penuh.

Hal itu karena Persib mempertahankan dua pemain asing dari musim lalu, yakni Bojan Malisic dan Ezechiel N Douassel. Kini Persib tinggal mencari pemain Asia untuk menggantikan gelandang asal Korea Selatan, Oh In Kyun. Belum ada bocoran mengenai siapa pengganti Oh In Kyun untuk memperkuat Persib di Liga 1 2019.

Namun, Komisaris PT PBB, Kuswara S Taryono, menjelaskan akan membuat kejutan dan berharap semua pihak bersabar. "Pemain lainnya akan diumumkan pada Senin, 14 Januari 2019, pukul 8 di Lapangan Arcamanik," ujar Kuswara dilansir BolaSport.com dari Tribun Jabar.

KOMISARIS Persib Bandung, Kuswara S Taryono sebelum laga Persib Bandung vs Arema di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kamis (13/9/2018) (BOLASPORT.COM/ALVINO HANAFI)

Tak hanya pemain, staf pelatih juga akan diumumkan pada hari dan jam yang sama. "Para asisten pelatih juga nanti akan diumumkan pada tanggal 14 Januari pagi, sebelum latihan. Soal pemain lain, mohon bersabar dulu," tuturnya.

Kedatangan pemain naturalisasi Esteban Vizcarra ke skuat Maung Bandung tentunya sudah dinantikan oleh Bobotoh. Namun, kehadiran Srdjan Lopicic ke Maung Bandung sempat mendapat kritikan karena banyak Bobotoh mempertanyakan masalah usia karena dia kini sudah berumur 35 tahun.

Seiring itu, tim berjulukan Maung Bandung juga berencana untuk memulangkan sejumlah pemain asli binaan yang saat ini merumput bersama klub lain.

Seperti diketahui, Persib Bandung merupakan salah satu tim yang produktif dalam membidani lahirnya pemain-pemain muda berbakat. Misalnya, Hanif Sjahbandi (Arema FC), Alfath Fathier (Madura United), Abdul Aziz (PSMS Medan) dan Ferdinand Sinaga (PSM Makassar), merupakan pemain-pemain yang pernah menimba ilmu Persib Bandung junior.

Keinginan ini disampaikan langsung oleh Direktur PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Teddy Tjahyono. Teddy Thahyono membenarkan rencana memulangkan sejumlah pemain binaan Maung Bandung yang tampil mengilap bersama tim lain.

GELANDANG Persib Bandung Gian Zola saat berpamitan kepada sejumlah pemain Persib usai laga kontra Persebaya, Kamis (26/7/2018). Zola resmi hijrah ke Persela Lamongan. (PERSIB.CO.ID)

Sejumlah pemain Maung Bandung yang kini dipinjamkan ke klub lain akan kembali ke Bandung seperti Gian Zola (Persela) dan Imam Arief Fadilah (PSM).

"Intinya pemain yang masih terikat kontrak dengan kami pasti kembali. Misalnya Zola, kan dia punya kontrak panjang sama kami, pasti kembali sama kami. Wildansyah selesai di Januari, otomatis dia balik dulu ke kami," ujar Teddy.(Superball.id/BolaSport.com)