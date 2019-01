Suzuki Carry Pick Up Mitranya Pengusaha

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Sebagai satu di antara brand otomotif terkemuka di Indonesia, Suzuki telah memiliki berbagai produk yang dikenal oleh masyarakat Indonesia khususnya Bangka Belitung. Satu di antaranya yang paling dikenal adalah Suzuki Carry selain Ignis dan Ertiga.

Sebagai produk yang diproduksi dan didistribusikan di tanah air, Suzuki Carry telah menjelma menjadi satu diantara kendaraan yang memiliki nilai historis bagi masyarakat Indonesia baik versi pick up maupun penumpangnya.

Selama lebih dari 40 tahun Suzuki Carry telah melekat dihati masyarakat Indonesia sehingga hingga kini tetap eksis melintas dan berkontribusi dalam perekonomian masyarakat.

Terbukti dari 8 dari 10 pengguna Pick-Up memilih Suzuki Carry. Suzuki Carry Pick-Up memiliki 2 (dua) varian, yaitu Carry Pick-up dan Mega Carry.

Dengan hadirnya Carry Pick Up dan Mega Carry ini dapat menunjang wirausahawan dalam meningkatkan dan meluaskan jaringan usahanya.

Suzuki Carry Pick Up adalah Rajanya dari Segala Pick Up. Performa Carry Pick Up telah terbukti sangat bandel dan kuat, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen mobil Carry Pick Up. Begitupun daya angkutnya sangat kokoh dan sangat kuat jika diisi muatan berat-berat seseuai dengan ILMUnya Carry "I" untuk Irit bensin dan perawatannya, "L" untuk Lama umur pakainya, "M" untuk Muat banyak dan "U" untuk Untung di ujung.

Untuk harga Suzuki Carry Pick Up cukup dengan DP Rp 7 jutaan rupiah, Anda sudah bisa bawa pulang dalam membantu usahawan dalam berwirausaha.

Selain DP-nya terjangkau di bulan ini dalam menyambut Tahun Baru Imlek memberikan angpao senilai jutaan rupiah, free keur, kaca film dan CD.

"Bagi Anda yang pesan Carry Pick Up di bulan ini dapatkan DP khusus menyambut Imlek senilai 7 jutaan rupiah dan dapatkan hadiah tambahan angpao senilai jutaan rupiah, free keur, kaca filem dan CD khusus pembelian hingga akhir bulan ini," ungkap General Manager PT Jagorawi Motor, Hendra P Kusuma dari rilis yang diterima bangkapos.com, Kamis (10/1/2019).

"Jangan lupa kunjungi juga pameran kami di Giant. Dapatkan spesial tambahan voucher belanja senilai 500 ribu rupiah khusus Anda yang deal atau membeli mobil saat pameran berlangsung," tambah Pompi selaku Marketing Support PT Jagorawi Motor.

Pemesanan dan informasi spesifikasi lebih lengkap dapat menghubungi Showroom Suzuki PT Jagorawi Motor terdekat di Jalan Raya Koba Pangkalanbaru, telp. (0717) 437009/439899, Jalan Jenderal Sudirman (depan Mall Puncak) telp. (0717) 437998. Wilayah Sungailiat, Jalan Raya Kenanga Sungailiat (depan Lapangan Basket YPK) telp. (0717) 9104151. Wilayah Belitung Jalan Jenderal Sudirman Air Raya Tanjungpandan telp. (0719) 9222888 / 9222188 dan Jalan Jenderal Sudirman (samping Mall Puncak) Manggar Belitung Timur Hp. 0819-4918-7094 . (Bangkapos/Rusaidah)